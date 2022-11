ANA BEKUTA PROGOVORILA O MRKONJIĆEVOM TESTAMENTU! Komentarisala spekulacije i otkrila KOME je pripala SVA IMOVINA! FOTO

Ana Bekuta se oglasila povodom priča i spekulacija o testamentu Milutina Mrkonjića, otkrila istinu.

Godinu dana prošlo je od smrti političara Milutina Mrkonjića, a njegovi najbliži i dalje se teško nose sa prazninom koja je za njim ostala.

Pjevačica Ana Bekuta bila je sa Mrkonjićem do njegovog posljednjeg trenutka, a gubitak voljenog partnera i danas teško podnosi. Iako se trudila da za medije ne komentariše svoju privatnost vezanu za ovu temu, odlučila je da reaguje na priče i spekulacije o testamentu.

Ana je na svom Instagramu podijelila fotografiju sa Mrkonjićem, te u podužem tekstu objasnila je sve. Pjevačica je istakla da je cijelog života stvarala i radila, te da joj zaista ništa nije bilo potrebno. Takođe, otkrila je da je sva imovina pripala njegovoj zakonitoj supruzi Daši Mrkonjić.

"Dok mi se u zadnjih godinu dana rušio svijet, mnogi su raspravljali o mojoj i Milutinovoj imovini. Bilo je to ponekad teško da se čita i probavlja. Kao da sam neka sirotica, a ne žena koja radi, stiče i stvara posljednjih 40 godina. Možda vam je nepojmljivo, ali ja sam zaradila više nego Milutin. Pametno sam ulagala i živjela jednako i prije njega, i sa njim i nakon njega. Ono sto je Milutin imao, ostalo je zakonitoj nasljednici i ja protiv toga nemam i nikad nisam imala ništa. Ne postoji nikakav testament i nikakve sapunice koje mediji kreiraju. Naš smo život živjeli u skladu i dogovoru. Možda vi ne bi tako, to je vaša stvar. Naš je bio naša stvar. Novac me nikad nije zanimao - iz jednostavnog razloga jer sam imala svoj. U periodu kad sam srela Milutina trebala mi je samo ljubav, toplina i pažnja. To sam dobila i živjeli smo u toj toplini, ljubavi i pažnji do kraja njegovog života", napisala je Bekuta i nastavila:

"Tužno je gledati koliko je nekima nevjerovatno da žena ima, da je žena zaradila, stvorila i stekla bez muškarca. Ako je tako nešto nevjerovatno u 21. veku, mi kao narod imamo ozbiljan problem. Svim đevojkama želim da pronađu ljubav kakvu sam ja pronašla u Milutinu. Za pare se pobrinite same. Tako je slađe", napisala je Ana.