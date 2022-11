BIVŠI FUDBALER ZVEZDE ČEKA 5. DETE! Potukla mu se sa bivšom, sad sitno broji do POROĐAJA - Jestrovići otkrili POL BEBE!

Nenad Jestrović sa svojom izabranicom, pevačicom Mimi jestrović očekuje prinovu.

Izvor: Instagram/mimijestro/printscreen

Bivši fudbaler Zvezde i sada fudbalski menadžer Nenad Jestrović injegova izabranica, pevačica Mirjana Mimi Jestrović čekaju svoje drugo dete.

Ovo će Jestroviću biti peto dete, a par je otkrio da će dobiti dečaka. Mimi i Nenad već imaju sina Matea, a on je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji otkrio da njegova lepša polovina broji sitno do porođaja. "U devetom je mesecu, samo da bude sve kako treba. Opušten sam, čekam peto dete, navikao sam. Imamo sjajno ime, čućete. To ime još ne postoji u Srbiji", rekao je Nenad.

Par je inače otpočeo romansu dok je Nenad navodno još bio u braku sa bivšom suprugom sa kojom ima troje dece. Pričalo se da je svojevremeno došlo i do fizičkog okršaja između dve cice, što je on tada i potvrdio, ali je taj incident davno ostavljen iza njih. Mimi je veoma popularna na Instagramu, a mnogi kažu da je jedna od najlepših žena domaćih sportista.

Pogledajte kako izgleda prezgodna Mimi:

Evo i fotki sa fudbalerom: