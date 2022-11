OPROSTILA SUPRUGU PREVARU S NAJBOLJOM DRUGARICOM! Subotićka otkrila kako je došlo do pomirenja - Desilo se mnogo ranije!

Bivša rijaliti učesnica otkrila je kako je došlo do pomirenja s nevenčanim suprugom Predragom Pecom Raspopovićem koji ju je prevario sa najboljom drugaricom Majom Marinković.

Izvor: Instagram/screenshot/sandrasuboticss/YouTube/screenshot/Zadruga Official

Kao bomba letos je odjeknula vest da su Maja Marinkovoć i nevenčani suprug njene tada najbolje drugarice Aleksandre Subotić s kojim ima dete u vezi! Nacija je bila šokirana, ali Peca i Maja se nisu obazirali na to već su uživali u ljubavi na letovanju u Crnoj Gori. Međutim ljubav nije dugo potrajala, Maja se u Srbiju vratila sama, a Peca se pomirio sa Aleksandom.

Bivša učesnica Zadruge Aleksandra Subotić sada je rešila da progovori o odnosu sa Pecom Raspopovićem i sa pratiocima na Instagramu otkrila kako sada zarađuje, ali i priznala kako je došlo do pomirenja nakon prevare i zbog čega. "Aleks, mene samo interesuje kako je došlo do pomirenja?", glasilo je jedno od pitanja.

"Do pomirenja je došlo tako što je svako skapirao gde je pogrešio i ljubav je pobedila, a glupost otišla u zaborav. Ne želim da pričam o detaljima i nikome ne želim da pridajem na važnosti, ali bi rekla ovako: Pomirili smo se mnogo ranije nego što ste to imali prilike da vidite ili pročitate u novinama, samo što to nije imao ko da objavi", rekla je Subotićeva, a pratioci su je savetpovali - "Ko te prevari jednom, varaće uvek. Razmisli malo".

"Može biti, ali ne mora! Šta je to u životu tako isključivo? Postoje neka pravila? Ili ste vi vidoviti? Nek' je on meni živ i zdrav, pa šta god bude - neka bude ja sam sve od sebe dala - da sve bude kako treba", istakla je. Ona je dodala da će joj porodica uvek biti na prvom mestu, pa je zbog toga Peci dala još jednu šansu.

Aleksandra i Peca sa decom žive na raskošnom imanju nadomak Novog Sada. Plac je velik, sa ogromnim dvorištem, poseduju i bazen i košarkaški teren, a unutra je sve maksimalno uređeno. Sa Pecom je dobila sina pre dve godine, a sa njima živi i njena ćerka koju ima sa Aleksandrom Čabarkapom, koju je rodila kada je imala samo 16 godina.