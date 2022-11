KOMPOZITOR IZVREĐAO DUŠICU JAKOVLJEVIĆ! Opleo po njoj zbog Zadruge, voditeljka se oglasila - Ne znam da li je svestan...

Kompozitor Saša Saško Nikolić izvređao je voditeljku Dušicu Jakovljević, a ona mu je odmah odgovorila.

Saša Saško Nikolić je na svom Instagramu podelio vido klip gde je otac Bože Džonsa, Karađorđe Ristanović negativno komentarisao rijaliti Zadruga u kojem je donedavno boravio njegov sin - "Ja ću biti iskren i otvoren ja ne mogu da lažem moram biti iskren jer sam domaćin čovek roditelj sam šestoro dece imam dovoljno godina, ja ne bih poželeo ni detetu mog neprijatelja da uđe u Zadrugu. To je za mene stvarno nešto što je dno dna i nijev domaćinski. Ali sam ponosan na Božu kako je izdržao da bude normalno dete", kontstovao je on, a Dušica Jakovljević mu u studiju nije ostala dužna.

"Čekajte, čekajte, čekajte. Izvinite ja sam vrlo uvređena. Zbog toga što ste vi došli kao gost i kao roditelj jednog učesnika i preda mnom kao voditeljkom ovog rijalitin programa da je to što mi radimo dno dna", odgovotila je Dušica, a Karađorđe uzvratio: "Pa imam valjda pravo na svoje mišljenje".

Snimak Dušice i Karađorđa iz studija u Šimanovcima, podelio je kompozitor Saša Nikolić na društvenim mrežama uz opis - "Pijandura je iznenađena, a i uvređena", napisao je on, a ovim povodom oglasila se i Dušica.

"Molim vas recite mi ko je pomenuti gospodin. Prvi put čujem za čoveka. Svako svojim izražavanje, pa i na društvenim mrežama govori o svojoj kulturi. Ja svojim ponašanjem i dopstojanstvom koje sam i to veče pokazala u emisiji ne bih da se spuštam na nivo čoveka kojeg i ne poznajem i koji se tako izražava. Ne znam samo da li je svestan da to što je napisao spada u internet nasilje. Pošto su ovo dani od Aranđelovdana pa do Božićnog posta dani praštanja oprostiću mu što je to napisao i što uopšte zaključuje takve stvari o ženi koju i ne poznaje. Sve mu najbolje želim", poručila je voditeljka koja je u poslednji čas morala da odloži operaciju.