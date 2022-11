PROBILA JE NOŽEM RUKU NA MOJU KRSNU SLAVU! Kristijan Golubović ispričao šta se desilo njegovoj TRUDNOJ verenici!

Kristijan Golubović otkrio je da se njegova izabranica Kristina Spalević povredila, kao i da sada ima tri kopče na ruci.

Izvor: YouTube/Zadruga Official /RED TV/screenshot

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović koji je iz Zadruge diskvalifikovan nakon što je fizički nasrnuo na Uroša Ćertića, otkrio je kakva se nezgoda desila njegovoj trudnoj verenici Kristini Spalević. Na Aranđelovdan, njegovu krsnu slavu, Kristina je zadobila povredu ruke, a on je sada otkrio kako je došlo do nezgode.

"Kristina je odlično, ali se desilo nešto. Juče je bila moja krsna slava, uzela je da barata mojim samurajskim nožem. Probila je ruku nožem, srećom, samo je ruku zakačila, tri kopče je morala na Svetog Aranđela. Sad je dobro", rekao je Kristijan u emisiji "Ami Dži šou".

Kristijan i njegova trudna verenica Kristina Spalević tvrde da su nedavno dobili pretnje smrću od nepoznatog muškarca, a Golubović je ispričao i da je jednom prilikom usvojio dete, kao i da su mu ga oduzeli.

"Spasao sam ženu iz požara, spasao sam dete i ženu iz jezera, spasao sam im život. Stotinu životinja sam udomio, nahranio i izlečio. Čak jednom orilikom sam i usvojio dete na neko vreme, pa je oduzeto to dete. Znači, sve što sam u životu uradio lepo, humano i dobro, jako mali akcenat se davao na to. Kad je neki lapsus i istaknem se svojim nezrelim glupostima ili greškama, ljudi se za to hvataju i nakon 30 godina. Karakterišu me kao kriminalca", izjavio je on nedavno.

Golubović nije otkrio detalje oko usvajanja deteta, ali jeste napomenuo da se nada povratku u Zadrugu iz koje je diskvalifikovan zbog nasilja, ali zbog kojeg neće morati da plati kaznu 50.000 evra. Kristijan iz prvog braka ima sina Lazara, sa bivšom suprugom Ivanom ćerku Veru, a trenutno čeka treće dete sa verenicom Kristinom Spalević s kojom je otpočeo romansu u rijalitiju Zadruga.