TRAŽIO MIR, A SADA PONOVO PROVOCIRA KARLEUŠU! Objavio njenu fotku s Lukasom - Jednom porukom pecnuo i pevača (FOTO)

Milan Laća Radulović šokirao je nedavno javnost kada je iz nepoznatih razloga povukao svoje tekstove koje je napisao za novi album Jelene Karleuše "Alfa" i o tome obavestio pratioce na Tviteru.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sin pokojne Marine Tucaković, Milan Laća Radulović šokirao je pratioce na društvenim mrežama kada je bez objašnjena objavio teks pesme "Runde", koja je trebalo da se nađe na novom albumu Jelene Karleuše koji je u pripremi. Ubrzo je usledio i Karleušin odgovor koja je poručila da na svom novom albumu neće imati nijednu pesmu koju je radio Milan, a onda je i javno objavila prepisku u kojoj se vidi da on nije ispoštovao dogovor koji su odavno imali, kao i da ju je Laća vređao.

Radulović je sporne tvitove izbrisao sa ove društvene mreže, nakon čega je objavio fotografiju s pokojnom majkom uz sledeći opis: "Dosta rata! Mir, brate, mir!" i tada su svi pomislili da je rešio da stavi tačku na rat sa Karleušom.

Međutim, Laća se opet oglasio na Tviteru i ovoga puta fotografijom potkačio ponovo Jelenu, ali i Acu Lukasa. Kako je poznato ovo dvoje umetnika nisu u dobrim odnosima, pa je Laća to iskoristio i prozvao oboje uz zajedničku fotografiju uz komentar "Ti i ja smo savršen par". Kako li će Karleuša reagovai na ovo ostaje nam da sazamo.

Kako je ranije objašnjeno od strane Jeleninog tima, Laća je isplaćen pre godinu dana za svoje tekstove, a u porukama koje je objavila vidi se kako mu je tražila da joj vrati novac. Kako prenose domaći medji pevačica je iskeširala čak 4.000 evra po numeri, što znači da je sinu Marine Tucaković dala 8.000 evra za tekstove dve pesme, a ovim povodom se oglasio i Laća.

"Kada bih odgovorio na to pitanje, to bi bilo otkrivanje poslovne tajne, a ne bih želeo ni vi ni ja da budemo u pravnom prestupu... Između mene i Jelene se ništa nije desilo. Prosto, ne želim da moja autorska dela budu deo fatamorgane koja se zove 'Alfa'. Moje reči nisu namenjene fantomskim projektima. Sve je to jedna velika iluzija. Ja sam tekstopisac. Nisam Dejvid Koperfild", rekao je tada Laća.