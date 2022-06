LUDA KARLEUŠA ME JE NAPALA! Lukas o sukobu Ane Nikolić i Milice Pavlović, potkačio JK - Prevršila je svaku mjeru!

Nakon što je izbio skandal pošto je na jednom nastupu Ana Nikolić otpjevala demo verziju pjesme "Provjereno" koja se našla na albumu Milice Pavlović, Aca Lukas i Jelena Karleuša su žestoko zaratili.

Ana Nikolić otpjevala je pjesmu s izmjenjenim tekstom, Milica Pavlović najavila je tužbu, autor sporne numere Dragan Brajović Braja izjavio da je Milica kupila pjesmu, a Karleuša i Lukas su žestoko zaratili.

Aca Lukas je Ani Nikolić poručio "bravo", Jelena Karleuša je stala u odbranu Milice Pavlović, a onda su pale teške riječi i uvrede. Karleuša je Lukasu poručila da je "narkomančina", a on najavio emisiju koja će se zvati "Istina o Jeci K". Obrisan je s Jutjuba i zajednički duet "Bankina".

"Ja ne znam o čemu se radi, ali stvarno ne znam o čemu se radi. Ja sam samo šerovao ono što su ljudi stavili, nisam ni znao da je to Milicina pjesma", objasnio je Lukas sada za Kurir televiziju i prokomentarisao Jelenu Karleušu.

"Jesi li veliki? Da li imaš fanove? Neka snimi ko hoće. Evo ja pozivam da sve nove pjesme koje budem snimio, neka snimi njih 20. Budite šmekeri, mislim ne razumijem. Zna se da je to Milica Pavlović i da je njena pjesma. Šta je onda problem? Ja nisam ni znao o čemu se radi, onda me je napala ova luda Karleuša. Nisam ni znao o čemu se radi. E, sad neću da stanem. Tako to ide kod mene. Bezobrazna je i prevršila je svaku mjeru", rekao je Aca Lukas.

