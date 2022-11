RETKO VIĐENE FOTOGRAFIJE! VENČANJE TOME FILE SA SUPRUGOM! Vesna otkrila kakav je brak sa advokatom, pomenuo je u knjizi

Vesna Fila pola veka je u braku sa Tomom Filom, a iako je bila direktor škole i pomoćnik ministra prosvete, mnogi je znaju kao suprugu uspešnog advokata.

Vesna Fila, supruga Tome File, bila je najpoznatiji direktor jedne beogradske osnovne škole, u penziju je otišla sa mesta pomoćnika ministra prosvete, odlikovana je sa dva francuska ordena za doprinos negovanju francuske kulture i jezika, autor je 24 kompleta udžbenika za francuski jezik od 1. do 8. razreda osnovne škole, ali je javnosti najviše poznata kao supruga čuvenog advokata Tome File.

U nedavnom intervjuu Vesna Fila je govorila o svom već pola veka dugom braku. Toma i Vesna venčali su se 1972. u Sabornoj crkvi. Prisustvovao je patrijarh German, a venčao ih je vladika Vasilije Žički. U to vreme na crkvena venčanja se nije gledalo blagonaklono, a Vesna je jednom prilikom izjavila da je "Toma tako hteo, a ja se nisam bunila“. Toma i Vesna u svom dugodišnjem braku dosta su proputovali - voz, autobus, automobil, nije važno čime, bilo je važno da se putuje. Nisu bili samo u Australiji i Južnoj Americi. Najčešće su putovali u društvu prijatelja najrazličitijih zanimanja, od umetnika i novinara do lekara i arhitekata.

Kako se očuva brak pola veka

"Nemam recept za dobar i dugovečan brak, ali postoji jedan postulat, a to je da mora da postoji veliko poverenje i tolerancija, Egoizam u braku je nešto što će zajednicu razrušiti. Deca jesu kruna braka, i ja sam ih želela i moj muž takođe, nije se dogodfilo, i to je božja promisao, Bog ima svoje puteve. Deca nisu karika koja mogu da očuvaju brak. Brak čuva beskrajna razmena poštovanja i tolerancije", rekla je Vesna Fila u nedavnom intrevjuu.

"Meni je bilo dato da potičem iz porodice na koju sam ponosna, posle sam upoznala čoveka sa kojim sam provela pola veka, ponosna sam na to ko je on, nekada sma to i koristila. kada nešto treba da završim, kažem: 'Ja sam supruga Tome File'. Smatram da svaka žena koja krene u takmičenje sa mužem, automatski sebi izmiče tepih ispod nogu", priča ona.

Fila je u svoj knjizi "Završna reč" o svojoj ženi pisao ovako:

"Moram da pomenem moju ženu koja me do danas održava u formi, ona je sjajan sparing partner, ko nju pobedi, spreman ulazi u svaki okršaj". Toma je veoma poštovao njenu familiju, a u knjizi je napisao: "U slučaju razvoda, ja bih sve ostavio Vesni, taštu bih zadržao".

Vesna je dodala da je u raspravi sa mužem često govorila: "Ne zanima me šta si ti. Hoću ovo da raspravimo na nivou muž-žena. On je inteligentan čovek i pre svega dobar. On sve deli sa mnom, kada treba da se donese odluka, razmatramo da li je to dobro za širu porodicu, i da li je to dobro za kancelariju Fila. U 90 posto slučajeva posluša ono što ja kažem", ispričala je Vesna.

Svojeveremeno, u privatnom razgovoru, Toma je rekao da mu je žena ljubomorna.

"Mislim da bi bilo krajnje neprirodno da niste zainteresovani za nekoga za koga ste emocionalno vezani. Kad žena kaže da nije ljubomorna, tu nešto duboko nije u redu. Pitanje je jedino da li se radi o normalnoj ili patološkoj ljubomori. Njegove individualne izlete nisam mogla da sprečim. To je deo njegove prirode. Ali, kad god sam mogla bila sam uz njega, a imali smo i lepe i teške trenutke. Zajedno smo prošli kroz tugu zbog smrti najbližih, zajedno smo prošli kroz uspone i padove u karijeri", rekla je Vesna.

Nisu se odlučili za usvajanje dece

Fila je ispričao zbog čega se on i supruga Vesna nisu odlučili da usvoje dete, s obzirom da nisu imali svoju biološku decu.

"Vesna je razmišljala o usvajanju. Ja sam joj rekao da ona odluči o tome. A onda sam u međuvremenu razgovarao sam tada dva najpoznatija ginekologa. Obojica nisu imali dece, i oni su me savetovali da odustanemo od usvajanja".

"Molim vas gospodine Fila da to ne radite. Vi ćete biti razočarani. Posebno vaša supruga Vesna. Vi biste tražili pdsvesno od tog deteta da bude isto ono što ste vi i vaša supruga, rekao mi je jedan od njih", ispričao je Fila.

Toma kaže da smatra da je to upravo prevagnulo kod njegove supruge Vesne i da se odluči da ipak ne uđu u ceo proces oko usvajanja.

"Moja majka nam je govorila da ako nam Bog nije dao decu da ne pokušavamo na silu. Vesna je jednom bila trudna, ali se desio onda spontani pobačaj. I nikad više nije zatrudnela. Evo to vam je istina, prvi put govorim o tome", rekao je Fila svojevremeno za TV Happy.