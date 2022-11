ŠTA MU SE DESILO SA RUKOM? SVI SU JE GLEDALI U KATARU! Poznati glumac otvorio Mundijal sa RUKAVICOM - zbog teške bolesti

Legendarni glumac Morgan Friman bio je dio svečane ceremonije otvaranja Svjetskog prvenstva u fudbalu, a svi su gledali u njegovu ruku.

U Kataru je počelo Svetsko fudbalskog prvenstvo, a na svečanoj ceremoniji nastupio je član najpoznatijeg južnokorejskog benda BTS Jung Kook, na sceni mu se pridružio i katarski pjevač Fahad al-Kubaisi, dok su im društvo pravili katarska pjevačica i ljudi obučeni u tradicionalne nošnje zemlje domaćina prvenstva.

Tu je bio i legendarni glumac Morgan Friman koji je održao govor pod nazivom "The calling", a najveću pažnju privukla je njegova lijeva ruka na kojoj je imao rukavicu. Svi su se pitali "zašto?" i "šta se glumcu desilo sa rukom?".

Morgan Friman pati od bolesti koja se zove fibromialgija koja mu je dijagnostikovana nakon saobraćajne nesreće 2008. godine, u kojoj je oštetio nerv na lijevoj ruci. To je retka bolest koja uzrokuje grčenje i spazam mišića, kao i hroničnu bol i nesvjesticu, a od nje pati i Lejdi Gaga koja zbog bolesti ima neobične rituale.

Tokom jednog intervjua 2012, Morgan je imao jake bolove, a Tom Kiarela je to objasnio - "Boli kada hoda, kada mirno sjedi, kada se diže sa kauča... Više nego boli. Deluje kao neka vrsta agonije, iako on to nikada ne pominje", rekao je Tom i dodao: "Uprkos operaciji koja je trebalo da popravi oštećene nerve, ostao je zaglavljen sa beskorisnom lijevom rukom. Većinu vremena je čvrsto drži kompresiona rukavica kako bi se osiguralo da se krv tamo ne nakuplja".

"To je fibromialgija. Gore i dolje po ruci. Tu postaje tako loše. Mučno", izjavio je tada glumac.