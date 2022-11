PRVU NOĆ MI JE DALA SVE, VIŠE NIJE BILO ZANIMLJIVO! Čorba raspalio po Maji Marinković - "Zato se i nisam zaljubio u nju"

Milan Janković Čorba otkrio detalje odnosa sa Majom Marinković.

Izvor: YouTube/Screenshot/Zadruga Official/KurirTV/Printscreen

Milan Janković Čorba i Maja Marinković otpočeli su svoju romansu u Zadruzi, ali i u spoljašnjem svetu u nekoliko navrata obnavljali i raskidali romansu.

Starleta je nedavno sa svojim sadašnjim partnerom komentarisala svoje bivše, otkrila sa koliko je muškaraca spavala, te priznala da je upravo Čorba bio najbolji u krevetu, a on je sada u jednoj emisiji raspalio po njoj. Reper za Maju nije imao najlepše reči, čak je i otkrio da su spaval već prvo veče i da se zbog toga nije ni zaljubio u nju.

"Prvo veče dobijemo sve i onda mi nije zanimljivo. Zato se ja nisam zaljubio u Maju", otkrio je Čorba.

Milan, koji je u ovoj emisiji i kuvao, otkrio je da li je istina da neki muškarci zavode žene putem stomaka, kao i da li je kuvao Maji Marinković.

"Njoj sam donosio svinjsku glavu, ona je to volela, ozbiljno, živa istina. To je poznato, ja sam joj donosio obraz. Možda je jela jer je htela meni to da ispuni, možda je sa mnom to prvi put i probala", rekao je Čorba i nasmejao sve u studiju.

