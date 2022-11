POVEZIVALI JE S GAZDA JEZDOM, A ONA VOLELA FUDBALERE: S Mihajlovićem sam bila kratko, ali zato s Vladanom Lukićem...

Pevačica Andrijana Dabatić Anči otkrila detalje o vezama s fudbalerima

Pevačica Andrijana Anči Dabetić vratila se na estradnu scenu nakon višegodišnje pauze. U prvih nekoliko intervjua kojima je najavila nove pesme Anči je uspela da intrigira javnost pričom o plastičnim operacijama i vezi sa gazda Jezdom, bankarom koji je oštetio građane za desetine miliona maraka, a sada i detaljima o emotivnom životu.

Anči je devedesetih bila i misica i pevačica o kojoj su kolale priče da je "zavela Paola Maldinija": "Tako bih volela da je to tačno, ali nije. On je jedan od najlepših fudbalera. Zabuna je nastala jer sam u to vreme često bila u Milanu i išla na utakmice. Moj tadašnji dečko je ličio na Maldinija. Neki novinar je pozvao i rekao da sam viđena na stadionu, da ne prijavljujem ko mi je dečko i tako je ta priča otišla. A ja sam Paola videla na utakmicama i jednom u diskoteci", rekla je pevačica Kuriru.

Iako nije bila u vezi sa Maldinijem, jeste sa drugim fudbalerima... "Pre Siniše Mijajlovića sam se dugo zabavljala sa Vladanom Lukićem. Sa Sinišom je bilo zanimljivo, bio je na mom rođendanu, otvarao šampanjac. To je kratko trajalo. Nismo imali vremena za nas. Te godine sam osvojila tituli mis i pevala sam. Od sedam dana šest sam radila. On je živeo u Đenovi. Imao je pauzu u prvenstvu, ali sam ja imala ugovorene nastupe tokom čitave sezone. Takođe, nisam htela da budem samo devojka nekog fudbalera. Videli smo se posle toga, možda jednom, dva puta na nekim dešavanjima".

Anči je otkrila i po čemu pamti ljubav sa Vladanom Lukićem: "Zabavljali smo se dve godine. Svedoci našeg upoznavanja bili su Keba i Bane Obradović. Bio je na parkingu i čekao majstora. Mi smo naišli, upoznali smo se i ja sam rekla da su najverovatnije svećice. Sevnule su varnice, razmenili smo brojeve telefona, posle nekoliko dana smo se videli i ušli smo u jedan lep odnos. Njegovi roditelji su me prihvatili kao svoje dete. On je posle otišao preko, ali ja opet zbog svoje karijere nisam htela da idem. Veza je trajala još neko vreme, pa smo se rastali".

Pevačica je dodala i da bi se moglo reći da je slaba na fudbalere i da je trenutno fascinirana Zlatanom Ibrahimovićem.

"Ja volim taj tip muškarca. On kada se negde pojavi, moraš da ga primetiš. E sad, što on voli starije gospođe od sebe, i to još plave, ne znam šta bih rekla. Ide mi u prilog. Kad bismo se sreli, sigurno bi sevnule varnice"

Na pitanje šta bi sa njegovom ženom kaže: "Helena je pametna, ona će sve to da razume, a i Zlatanu vera dozvoljava da ima više žena".