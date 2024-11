Prema riječima ODT-a, neosnovane su i neistinite tvrdnje da je odluka o podnošenju optužnog predloga donijeta pod bilo čijim uticajem.

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici demantovalo je i negiralo, kako su saopštili, neutemeljene navode generalnog direktora RTCG Borisa Raonića, iznijete u emisiji „ Akcenti“ povodom podizanja optužnog predloga protiv predsjednika i članova Savjeta RTCG zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja u saizvršilaštvu u slučaju izbora generalnog direktora RTCG, 1. juna 2023.

“Podsjećamo da su državni tužioci, u skladu sa zakonom, samostalni u svom radu i svoju funkciju obavljaju nepristrasno i objektivno, na principima zakonitosti i jednakosti pred zakonom. Da bi rukovodilac bio uključen u donošenje bilo koje odluke državnog tužioca, potrebno je da državnom tužiocu izda uputstvo za postupanje u predmetu, što u konkretnom slučaju niti je inicirao postupajući državni tužilac, niti je uputstvo takve vrste uopšte i dato”, navodi se u saopštenju koje potpisuje rukovodilac ODT-a u Podgorici Duško Milanović, piše CdM.

Ističu da insinuacije i neutemeljene optužbe dolaze od čelnika najveće nacionalne medijske kuće, od koga se, dodaju, očekuje povećan stepen odgovornosti za izgovorene konstatacije.

“Što se tiče tvrdnji o navodnim vezama i kontaktima državnih tužilaca s kriminalnim strukturama i pritisku prilikom podnošenja optužnog predloga ohrabrujemo direktora RTCG-a da podnese krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu, protiv bilo kog državnog tužioca za kog smatra i ima dokaze da je pod bilo čijim uticajem postupao u ovoj krivično pravnoj stvari”, zaključuju u ODT Podgorica.

Na saopštenje ODT-a Podgorica reagovao je i generalni direktor Radio i Televizije Crne Gore Boris Raonić.

“S nevjericom čitam reagovanje Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) koje je nastalo na osnovu dezinformacija plasiranih od strane ND Vijesti, a objavljenih na njihovom portalu sinoć nakon mog intervjua na RTCG. Iako ND Vijesti, kao i uostalom svaki građanin koji ima pristup YouTube-u, posjeduju mogućnost uvida u snimak mog intervjua, iz kojeg se jasno vidi da izrečene tvrdnje nisu istinite, svjedočim tendencioznoj i namjernoj manipulaciji ovim informacijama. I ne prvi put”, rekao je Raonić.

Raonić je upitao “da li je moguće da jedna ozbiljna institucija, poput ODT-a, za osnov svojih stavova uzima propagandu jednog medija, protivno svakoj logici i pravilima profesionalnog postupanja?”

“Ovo je suštinsko pitanje, i zato ste reagovanje ove sadržine koje ste uputili meni u stvari trebali uputiti ND „Vijesti“ koje su spinovale moju izjavu. Javnosti je poznato da imate naviku da blisko sarađujete sa tim medijem i da im šaljete saopštenja i prije nego ih objavite na zvaničnom sajtu, ali ste – profesije radi i istine radi! – morali bar da odgledate emisiju ili pročitate tekst na Portalu RTCG pa da reagujete. Gospodo, ako na ovaj način prikupljate i dokaze za optužne predloge i optužnice, članovi Savjeta RTCG su još i dobro prošli. Prostim uvidom u intervju, koji i vi možete odgledati na YouTube kanalu Javnog medijskog servisa, doći ćete do neoborivog zaključka da nisam rekao da je tužilac koji je podnio optužni akt imao kontakte sa organizovanim kriminalnim grupama, već da su pojedini tužioci koji su postupali u ovom predmetu imali takve kontakte”, naveo je Raonić, prenosi CdM.

Takođe, kako dodaje, iznio je izvor te informacije.

“Ukoliko tužilaštvo zanima, detalji se mogu pronaći u spisima predmeta koji je ranije formiran protiv tzv. kavačkog klana. Ako kojim slučajem nemaju te materijale – što bi bilo apsurdno! – spreman sam da im iste dostavim. U tim materijalima nalaze se dokazi o mojim tvrdnjama. Ako ODT i dalje insistira, možemo te materijale prezentovati i javnosti, s obzirom da su detalji već poznati tužilaštvu. Da svoj posao organizujete na ispravan način, ne bi vam curile informacije i ne bi saznavali koga ste sve zvali da ohrabrujete da reaguje. Konačno, ukoliko znate svoj posao, onda znate da predmet možete formirati i po saznanjima iz medija, pa me u tom slučaju pozvati da dam izjavu, što bih veoma rado učinio”, rekao je Raonić.

Takođe, kako dodaje Raonić, slanje informacija jednom mediju prije ostalih i pisanje saopštenja na osnovu njihovih interpretacija jasno govori u prilog njegovoj tezi “o neprofesionalnosti i tendencioznosti”.

“Žalim što, poput nekih vaših prethodnika, uvlačite u ovu poziciju mlade, talentovane kolege, kojima će ova situacija ostaviti neizbrisiv pečat u budućoj karijeri, bez obzira na pravne uloge koje budu preuzimali”, kaže Raonić.

Poručuje da Radio-televizija Crne Gore (RTCG) poštuje sve institucije ove države i partner je svim organima koji svoj posao obavljaju profesionalno i časno.

“Vaša optužba će, međutim, neminovno biti razobličena na sudu, a nakon toga ću u svakoj prilici ukazivati na ono što ste uradili. Ovo nije prvi put da se sprovode politički procesi, a svaki takav proces istorija je smjestila na svoje mjesto, što vidimo i danas u institucijama zatvorenog tipa gdje je pojedinim akterima mjesto. Iz toga razloga komunikacija sa vama će ubuduće biti onakva kakvu zaslužuju institucije koje svoj posao obavljaju na način na koji vi to činite. I na kraju nema potrebe da me ohrabrujete da podnosim krivične prijave jer moji saradnici i ja smo ovdje da istražujemo i izvještavamo, a vi da krivično gonite počinioce raznih krivičnih djela. Zato vas ovom prilikom ohrabrujem da to činite bez političkog, medijskog ili bilo kojeg drugog pritiska i uvjeren sam da ćemo biti mnogo bolje društvo u kojem se neće u strahu ili kako bi zadovoljili pojedine interesne grupe targetirati umjetnici, dobitnici trinaestojulskih nagrada, rektori, profesori i ostvareni profesionalci u svom poslu”, zaključio je Raonić.