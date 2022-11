DOBIĆETE RAK OD STRESA, PRESTANITE DA ME MRZITE! Karleuša POBESNELA na mrežama - "Ko mi loše misli, KUKALA MU MAJKA!"

Jelena Karleuša se javno obratila hejterima i svima koji je ne podržavaju i prozivaju.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Jelena Karleuša poznata je kao neko ko svoje misli i stavove otvoreno iskazuje na društvenim mrežama, a javnost je nedavno zapalio komentar koji je ostavila ispod fotografije svog koege Milana Topalovića. Ona ga je žesoko ispozivala zbog bavljenja lovom, a sada se javno obratila onima koji je omalovažavaju.

Pevačica je na svom storiju ostavila dugačku poruku za one koji je otvoreno prozivaju i ne vole i ponovo podigla veliku prašinu i izazvala lavinu reakcija. Jelena je bila vrlo direktna, a na kraju objave obratila se i onima koji su uz nju i poštuju njen lik i delo. I ovoga puta bila je vrlo oštra u svom izražavanju.

"Zli ljudi... Morate da prestanete da me ogovarate, da mi zavidite i da me mrzite. Dobićete rak od stresa. Duboko udahnite i idite na nečiji drugi profil. Možete vi to. Spasite se, ko je loše mislio o meni, kukala mu majka. Ajd' polako... Jer ovu boginju (divu i kraljicu), zabole za vaše nebitno mišeljenje i 3 pratioca (A i žao mi je da pocrkate, mada ste g.....). A vi koji me volite i koji pišete najdivnije poruke i komentare, hvala vam što me svakodnevno podsećate koliko sam najlepša i najbolja", napisala je Jelena i dodala:

"U stvari, ja sam savršena. Savršeno biće. Život je lep. Kao ja. I zato slobodno pišite još, volim to da čitam. Moja lepota leči, popravlja vam raspoloženje i dan čini obasjan sunčevim zracima. Jedna lepa misao o meni donosi sreću. I zato uplatite loto. Anđeo je među vama. Moja muzika je dokaz van vremenske božanske energije. Živite u JK eri srećni zbog mogućnosti", poručila je.

Ovako je nedavni potkačila i Miloša Bikovića: