SVIRAO SAM NEPOZNATOJ ŽENI NA SAHRANI: Aca Sofronijević dobio poruku iz Kraljeva - "Pitali su koliko su dužni - ništa"

Najpoznatiji harmonikaš Aca Sofronijević otkrio kakvu je poruku dobio od porodice koju nije poznavao

Izvor: Screenshot/TV Prva

Aca Sofronijević, koji je nedavno dospeo u centar pažnje zbog veze i raskida sa voditeljkom Sanjom Ćulibrk, ali i pričom o borbi sa viškom kilograma, otkrio je da je svirao na sahranama brojnim pevačima s kojima je tokom višegodišnje karijere imao prilike i da nastupa.

"Čast je kada nekoga možete da ispoštujete poslednji put i da ga ispratite na večni počinak. Svirao sam na sahrani ocu mog kuma, na večiti počinak sam ispratio Novicu Negovanovića, Merimu Njegomir, Šabana Šaulića, Milutina Mrkonjića", rekao je Sofronijević u emisiji "Milizam" i dodao da je svirao i na sahrani gospođe koju nije poznavao.

"Javila mi se ćerka jedne gospođe iz Kraljeva koja je mnogo volela da me sluša i koja je pred smrt ostavila poslednju poruku svojoj porodici. Rekla mi je: 'Mama je zamolila kad ode da vi odsvirate pesmu 'Sada kada se rastajemo'. Pristao sam da ispoštujem njenu poslednju želju iako nisam poznavao ni tu gospođu ni njenu porodicu. Na kraju su me pitali koliko su dužni, a ja sam im odgovorio da to ne košta ništa".

Ovako izgleda bivša partnerka poznatog harmonikaša: