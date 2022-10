URNISAO "ZETA", SAD MU ŠALJE POKLONE! Otac Maje Marinković jednog ćerkinog bivšeg NIKAKO da preboli

Taki Marinković je u Zadrugu poslao poklone i za ćerku Maju Marinković, ali i za njenog trenutnog dečka Bilala, te se oglasio tim povodom.

Nakon što je jasno stavio do znanja šta misli o novom zetu Bilalu, Radomir Taki Marinković, otac učesnice Zadruge Maje Marinković, poslao je ćerki u rijaliti dva poklona - jedan za nju, drugi za "novog zeta", kojeg je sada očigledno prihvatio. Na adresu su im stigla dva plišana medvedića, kao i Majino omiljeno energetsko piće i pivo za Bilala.

"Sve što Maja voli, tata odmah zna šta i kako da čita između redova, tata vrlo dobro prati sve! Ja podržavam kad je moja ćerka srećna, kad ne plače i da ne pravi gluposti. Svako bi to poželio osobi koju voli, pa tako i ja svojoj ćerki! E, sad, neka sama bira svoju sreću, ja ću biti tu uvijek uz nju", rekao je Taki.

"Više čovjek ne zna šta da kaže uopšte (smijeh)... Nije Bilal mali, zna on odlično gdje je i šta radi. Zna on gdje se nalazi, mali je opasan, jedino što ne volim kad neko psuje i vrijeđa porodicu! Ne ide to tako, ja mu šaljem poklone, a on me tjera tamo gdje ne treba! Ali i to sam pregurao, oguglao sam na sve", priznao je i otkrio da li misli da je Bilal do sada najbolji izbor za njegovu ćerku.

"Pa dobro, i Marko Marković je divan dečko. To što oni nisu kliknuli, to je njihova stvar, ali ja pričam kao roditelj i iznosim svoje mišljenje. Šta Maja radi, to je njena stvar, vidjećemo šta će tu biti, Zadruga traje još osam mjeseci. Volio bih da sve prođe što mirnije može, ali vidjećemo u kom smjeru će se sve odvijati", poručio je Marinković.

