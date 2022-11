ZA 3 DANA UZELA PUN ŠTOS EURA! Ima bogatog dečka i prodaje STARE stvari - Aleksandru napali da je ŠKRTICA, ona odbrusila

Aleksandra Subotić pronašla je novi način da zaradi novac, i to prodajom odjeće koju više ne nosi.

Izvor: Instagram/sandrasuboticss

Bivša rijaliti zvezda Aleksandra Subotić koja je nevjenčanom suprugu s kojim ima sina oprostila prevaru sa najboljom drugaricom Majom Marinković odlučila je da raščisti orman i proda stare stvari. Sandra je prije tri dana napravila novi Instagram profil na kom je izložila 15.000, jakni, trenerki i pari obuće, pri čemu se, u zavisnosti od komada, cijene kreću od nekoliko desetina do nekoliko stotina eura.

Iako su je pojedini isprozivali i poručili da su neki komadi "fejk", Aleksandra je sve prodala u rekordnom roku, pa se može zaključiti da je za kratko vrijeme zaradila nekoliko hiljada eura. Subotićeva je obavijestila pratioce da su svi artikli spakovani i spremni za slanje, kao i da je pripremila još mnogo toga za prodaju, ali se ubrzo našla na meti kritika onih koji su joj zamjerili što, poput velikog broja javnih ličnosti, ne pokloni odjeću u humanitarne svrhe.

"Stvari poklanjam kada i kome ja to želim i kome vjerujem da će umjeti to da cijeni. Do sada sam svima sve davala, hranila, izvodila, plaćala, ali ne želim više i imam pravo, što ne znači da neću poklanjati. Hoću, ali kada ja to osjetim", objasnila je starleta.

Aleksandra živi s imućnim biznismenom Predragom Pecom Raspopovićem, a nedavno je šokirala izjavom o suprugovoj prevari s njenom tadašnjom najboljom drugaricom Majom Marinković.

"Ja sam samo čekala kada će da mi se vrati. Znam ga u dušu, 300 Maji, Anja... da dođe, on će meni da se vrati. Nije joj ništa kupio, na takve djevojke se ne troši novac", rekla je Sandra i dodala "da je sigurna da je koristio zaštitu".

Pogledajte kako su se Sandra i Maja provodile u šopingu, prije nego što je Subotićeva saznala za prevaru: