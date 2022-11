UDALA SE BOGATO, HVALI SE MILIONIMA, A ROĐENA SESTRA BESKUĆNICA! Šok na televiziji - ovo je svastika Kristijana Ronalda!

Patricija Rodrigez, rođena sestra Georgina Rodrigez, javno prozvala sestru, suprugu slavnog fudbalera

Izvor: YouTube/screenshot/Bericos/Instagram/georginarodriguez

Sestra Ronaldove glamurozne partnerke Georgine Rodrigez, gostovala je u jednoj emisiji gde je otkrila da tri godine živi kao beskućnica. Patricija Rodrigez je rekla da "nekada ima da spremi deci ručak, nekad ne", kao i da ponekad zaradi dovoljno da iznajmi stan na mesec dana.

"Ja sam bez dinara, a moja sestra mi ne pomaže. Boli me jedino to što se ne javlja da pomogne mojoj deci, meni ne mora. Ja mogu da preživim na parčetu hleba, ali deca, njeni sestrići, sestričine...", zastala je Patricija na par trenutaka, pa nastavila: "Nisam to očekivala od rođene sestre. Nekada imamo da jedemo, nekada ne".

Patricija, koja ima 33 godine, rekla je da je odnos sa mlađom sestrom bio turbulentan. "Pogotovo nakon smrti našeg oca 2019. godine". "I dalje zbog nje nemam pepeo mog oca. Georgina, molim te, treba mi tvoja pomoć, sestra sam ti. Znam da nemaš obavezu da mi pomogneš, ali ako si dobra prema svima ostalima, možeš makar mojoj deci da pomogneš", zavapila je Patricija na španskoj televiziji.

Georgina Rodrigez je nedavno snimila dokumentarni film "Ja sam Georgina", koji je emitovan na Netfliksu, u kojem je spomenula sestru Ivanu, ali nije spomenula da ima sestru Patriciju. Starija sestra je otkrila i da je svojevremeno tražila od Georgine da Ronaldo potpiše dres njenom sinu, a da joj je ona rekla "da ne želi da ga opterećuje jer je na odmoru".