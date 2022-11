BEKVALČEVA DEKINTIRANA! Otkazala koncert u Areni 2023. jer je OSTALA BEZ DINARA! Rezervisala i datum, sve OSMISLILA...

Nataša Bekvalac odustala je od velikog koncerta u Areni u februaru 2023. godine zbog loše finansijske situacije u kojoj se trenutno nalazi.

Izvor: MONDO Crna Gora

Kako Kurir Stars saznaje od izvora bliskog pjevačici, Nataša je imala ideju i želju da za Dan zaljubljenih sledeće godine organizuje spektakl sličan onom koji je napravila na isti dan 2020.

Ona je oformila ekipu, a da je bila ozbiljna u svojoj namjeri, svjedoči i činjenica da je čak zakazala termin u najvećoj koncertnoj areni u našoj zemlji. Kada su pripreme već počele i kada su joj organizatori saopštili koliko novca joj je potrebno za takav koncert, ona je bila prinuđena da ga otkaže, jer trenutno nema sredstava za tako veliki poduhvat.

- Nataša je imala veliku želju da svoju publiku obraduje koncertom u Areni za Dan zaljubljenih. Htjela je da napravi još jedan spektakl kao onaj od 2020. godine. Zakazala je prostor, imala je cijeli koncept, sve je djelovalo obećavajuće, ali kad je čula koliko je novca potrebno za sve to, ostala je šokirana i bila je prinuđena da sve otkaže. Nataša je imala puno troškova u poslednjem periodu. Opet je renovirala stan i na njega potrošila 100.000 eura, a priprema i novi album, na kom će okupiti tim vrhunskih saradnika. Pošto je do februara ostalo malo vremena, ona nije mogla da računa ni na pomoć sponzora, kao što je to bio slučaj prošlog puta. Jednostavno, ništa nije išlo onako kako je planirala. Bliskim prijateljima se povjerila da će veliki koncert ipak morati da sačeka bolje vrijeme, a sve je pravdala riječima da takav projekat sada ne osjeća kao što je to bilo s prethodnim - završava naš izvor.

Podsjetimo, Bekvalčeva je svojevremeno priznala da je zbog koncerta u Areni 2020. prodala stan, ali da joj se koncert nije isplatio.

- Koncert je bio ludački poduhvat, meni se nije isplatio. Mi nismo podijelili ni 10 karata, možda mami i tati. Jedva smo pola pokrili od prodatih karata. Ne kajem se nijednog trenutka. To je najbolja stvar u karijeri koja mi se desila. Prodala sam stan za taj koncert, rekli su mi da nisam normalna - ispričala je pjevačica.