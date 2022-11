PORODILA SE I ZA DVE NEDELJE IZGUBILA 14 KILOGRAMA! Marijana Mićić naglo smršala - "Budila sam se noću, UPLAŠILA sam se"

Marijana Mićić se porodila pre nepunih godinu dana i dobila naslednicu Anu, a nakon porođaja je naglo izgubila skoro sav višak kilograma.

Izvor: Instagram/micicmarijana

Glumica i voditeljka Marijana Mićić vratila se poslu posle kraće pauze u trudnoći i nakon porođaja. U decembru prošle godine je rodila ćerku Anu i odlično se snašla s naslednicom budući da je već imala iskustva s bebama, jer je tetka dva dečaka.

"Nije mi nešto sad to mnogo novo i mnogo strano, zato što sam ja tetka dva dečaka koji će sad da napune četiri godine i sticajem okolnosti te prve godine kad su se oni rodili, ja sam skoro pa živela sa njima i zaista oko beba znam sve. Nemam strah. U porodilištu su mi rekli, tačnije babica je rekla mojoj cimerki 'vidiš kako Marijana sve zna', a ja kažem 'meni je ovo treće', a ona kaže 'kako, pa ovde piše da je tebi prvo dete', ja kažem 'jeste prvo koje sam rodila, ali treće koje imam'. Tako da mi stvarno ide dobro", rekla je Marijana koja je do petog meseca nije želela da se zna da je trudna, već je lepu vest podelila samo s najbližima. Ugojila se 17 kilograma, a višak je izgubila brže nego što je očekivala.

"Radila sam trudna do petog meseca, snimala sam serije, a nikome nisam dugo htela da kažem da sam trudna, niko nije znao. Ugojila sam se 17 kilograma u trudnoći. Sada imam dve kile viška u odnosu na pre trudnoće, vrlo brzo sam sve to skinula, sama od sebe. Imala sam noću znojenja, probudim se - voda. I kilogrami su valjda samo odlazili. Ne znam od čega se to dešavalo. Patronažna sestra mi je rekla da je to od dojenja. Ja sam bukvalno za dve nedelje smršala 14 kilograma, u prve dve nedelje posle porođaja.I patronažna sestra koja je dolazila svaki dan mi je posle desetog dana rekla 'Ju, što ste smršali'. Ja sam se uplašila, rekoh 'Zašto, šta mi je?'", ispričala je Marijana i priznala da sada jede slatkiše.

"Do trudnoće nikad nisam nešto volela i jela slatko, a otkako sam se porodila nije prošao dan da nisam pojela nešto slatko", priznala je u emisiji "Praktična žena".