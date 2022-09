"NI POSLE 20 GODINA MI NIJE JASNO..." Marijana Mićić pokazala lice bez šminke i požalila se - ZAŠTO su me to pitali?!

Marijana Mičić redovno objavljuje fotografije bez šminke, a otkrila je šta joj se desilo kada je prvi put otišla kod kozmetičara.

Izvor: Instagram/micicmarijana

Glumica i voditeljka Marijana Mićić već nekoliko meseci uživa u majčinstvu, otkako je donela na svet devojčicu Anu.

Trenutno se sa suprugom Milošem i ćerkom nalazi u Crnoj Gori, gde uživaju u kupanju, a na Instagramu je objavila fotografije na kojima je pokazala potpuno prirodno lice.

Otkrila je i šta joj se desilo pre 20 godina, kada je prvi put otišla kod kozmetičara.

"Pegice. Kada sam prvi put otišla kod kozmetičara, pitali su me da li želim da mi skinu pegice! Ni tada ni sada, 20 godina kasnije, nije mi jasno zašto su me to pitali?!", napisala je Marijana, a fanovi su joj poručili da izgleda prelepo s njima.