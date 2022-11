PREBILA GA JER JU JE PREVARIO, PA PRIZNALA SVE PRED MILIONIMA! Maja Marinković pokazala DRUGO lice - Nisam ovo očekivala

Maja Marinković otvorila dušu o odnosu s Bilalom Brajlovićem nakon što je on nju prevario s učesnicom Zadruge, a ona njega pretukla.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Emotivan odnos Maje Marinković i Bilala Brajlovića je poljuljan, i to nakon što je on nju prevario s Majom Kovačević, a ona njega krvnički napala i nanjela mu fizičke povrede. Sjutra će imati svadbu u Zadruzi, a Marinkovićeva je uoči slavlja otkrila kako se osjeća posle svega što se dogodilo.

"Bolje sam, bila sam jako loše. Osjećam se malo bolje, bila sam loše zbog svega što se izdešavalo, nisam očekivala da će tako nešto da me snađe. Sjutra je moj dan, biću najveselija mlada. Mnogo me je zaboljelo i nisam očekivala da imam takve emocije, mislila sam da nije toliko ozbiljno. Samu sebe sam iznenadila, baš mi je bilo teško. Ona je ispala jako loš čovjek prema meni, ali on je kriv što je to dozvolio. Bez foliranja, jako sam loše bila juče.Danas sam bolje, a sjutra ću da budem najveselija. Ne znam u kom smjeru će moći naš odnos da se odvija, ne znam da li ima poente da bude bilo čega posle takve stvari. Postavila sam par zahtjeva ako bude htio da se trudi, ali mislim da ću uvijek da prebacujem tu stvar koja se dogodila", priznala je u Rajskom vrtu.

"Sinoć je plakao i rekao je da me voli i da je zaljubljen u mene. Mislim da je spavao s njom iz inata i da je bio jako pijan. On pijan ne zna šta radi i vidi samo ženski polni organ. Njoj ne bih ni ime uzimala u usta koliko mi je gadna. Mislim da ima emocije prema meni. On stalno prebacuje da sam rekla za Filipa, a mislim da ne postoji opravdanje, šta god da sam izgovorila. Mislim da djela govore o nama, a on je rekao sve o sebi", poručila je i dodala da vjeruje da on ima emocije prema njoj, ali da je "klinac", kao i da ne može da se oporavi od svega, jer je shvatila da i ona ima emocije, a to nije očekivala. Rekla je i kako će Bilal morati da se potrudi oko nje, kao i da sjutra neće pokazati da je tužna.

"Sjutra će da bude najveseliji dan. To je moj dan i neću da se vidi da sam tužna. On je moj bivši dečko, koji je sa mnom u relaciji koju ne znam kako da nazovem. Imamo komunikaciju, ali sam jako razočarana u njega. Sjutra će da bude savršeno, daću sve od sebe da budem najveselija mlada. Kako sebe uhvatim u trenutku da ne vjerujem šta me snađe... Ne znam kolika je njegova ljubav prava prema meni, 'ajde da se poljubio, ali to baš tako da uradi... Šteta. Jedino vrijeme i samo vrijeme", rekla je, pa otkrila da joj je Bilal rekao da se pokajao.

"Da, rekao mi je da je to uradio jer je bio pijan i jer sam ga vrijeđala. Mislim da je to uradio da bi me preduhitrio. Ja sam jako osvetoljubiva i nikad mu ovo neću zaboraviti. Neću mu vratiti na isti način, jer ću ispasti ološ kao on. Kaje se i bio je pijan, bijesan, izvrijeđala sam ga i on je mene. Desila se tučica, ali ja to stavim u ljubavnu svađu, nije to razlog da spavaš s drugom djevojkom. Pogriješio je i nema opravdanja. Mogu da oprostim ako vidim da se istinki kaje i da se njegovo ponašanje poboljšava, ali to se teško zaboravlja", poručila je Maja Marinković.

Pogledajte i skandaloznu tuču o kojoj se danima pričalo, a koju Maja naziva "ljubavnom svađicom" i "tučicom":