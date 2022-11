TEŠKA ŽIVOTNA PRIČA DEMI MUR: Majka je prodala SILOVATELJU, udala se za holivudskog šmekera koji je brutalno ZLOSTAVLJAO

Životna priča Demi Mur obiluje traumama, izdajama od strane najbližih, nasiljem i ličnim demonima.

Izvor: Profimedia

Glumica Demi Mur danas puni 60 godina, a mnogi ne znaju da je životni put jedne od najljepših holivudskih brineta bio protkan problemima i nedaćama.

Demi Mur je u autobiografiji "Inside out" opisala jezive detalje iz porodičnog života. Odrastala je sa roditeljima koji su bili alkoholičari, i njena majka je pokušala da izvrši samoubistvo više puta dok je glumica bila mala. U knjizi je opisala kako je zatekla majku bez svjesti, i rukama joj vadila iz usta pilule kojih se nagutala.

"To je bio događaj koji je okončao moje djetinjstvo", napisala je Murova u knjizi. Kasnije je doživjela još jedan šok, kada joj je majka saopštila da čovjek s kojim je odrastala nije njen biološki otac.

Demi je rano počela da radi u industriji zabave, ali njen prvi posao bio je pravi skandal. Slikala se gola, iako je bila maloljetna, i te fotografije su distribuirane u magazinima u Japanu. Demi je dobila ugovor sa modnom agencijom i više ponuda da se oproba na filmu. Tada je doživjela i jednu od najvećih trauma u životu, pošto je silovana sa samo 15 godina. Počinilac ju je napastvovao u kući, a rekao joj je da je njenoj majci za to platio 500 dolara. Imala je 18 godina kada se udala za muzičara Fredija Mura, kog je odmah prevarila. Već je uzimala kokain i pila, pa je na snimanju filma "St. Elmo's fire" od režisera Džoela Šumahera dobila ultimatum - da se "skine" sa droge ili će izgubiti posao.

Izvor: YouTube/Rotten Tomatoes

"Nikada ne bih otišla na liječenje, da je to trebalo da bude moja odluka, nešto što ću uraditi za sebe. Ali pošto su Džoel i producijenti bili zabrinuti, i toliko su me podržavali, uradila sam to zbog njih. Znala sam da imam zbog čega da se borim", rekla je ona.

Demi Mur se 1987. udala za Brusa Vilisa, i to je bio jedan od najstabilnijih holivudskih brakova. Dobili su tri kćerke, Rumer, Skaut i Talulu, i razveli se 2000. godine. Ostali su u odličnim odnosima, a u tom periodu Demi Mur je dobila ulogu u filmu "Striptiz". Provokativne, golišave scene sa sobom su donjele i do tada nezapamćeni honorar za holivudsku glumicu - plaćeno joj je 12 miliona dolara. Pogledajte scene iz filma "Striptiz"!

Demi se kasnije udala za Eštona Kučera. Par je ubrzo počeo da eksperimentiše sa "trećim licima" u krevetu.

"Ešton i ja smo dovodili druge ljude u svoj bračni krevet. Imali smo trojke, pili smo, i osjećala sam užasnu sramotu. Kasnije me je varao, a govorio mi je da su te trojke bile prekretnica u našem odnosu, da su zamutile granicu monogamije", napisala je ona u autobiografiji.

Mnogi nisu znali kako je odnos slavnog para izgledao iza kulisa. Kučer je Murovoj, koja se i ranije borila sa demonima, govorio da ne misli da alkoholizam ili zavisnost "postoje kao stvarne pojave", i podsticao je glumicu da pije i konzumira lijekove i nedozvoljene supstance.

"Kada bih pretjerala, pravio se da se šali, ustvari me je ponižavao. Jednom mi je pokazao fotografiju za koju se ni ne sjećam kako je nastala. Pijana sam na podu kupatila, glava mi je na dasci WC šolje", prisjetila se Demi Mur.

Glumica je zatrudnjela sa Kučerom u 43. godini, ali je u šestom mjesecu trudnoće izgubila dijete. Ubrzo su se razveli, a ona je počela da zloupotrebljava lijekove i alkoho. U tom periodu joj je bilo toliko loše da su bivši suprug Brus Vilis i kćerke obustavili kontakt s njom. Pogledajte njihove fotografije!

Glumica je, ipak, uspjela da se izbori sa svim nedaćama i svojevremeno je izjavila da je sve iz sebe "izbacila" pišući autobiografiju. Njen izgled uvijek privlači veliku pažnju jer je operisala lice i mnogi smatraju da je pretjerala. Pročitajte i kako se hrani Demi Mur, kao i koji zdravstveni problem je Brusa Vilisa natjerao da prestane da se bavi glumom.