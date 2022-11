REKLI SU MI DA ĆU MAJKU PRONAĆI U BOLNICI! Pinkov voditelj prima JEZIVE PRIJETNJE na mrežama "Sve sam prijavio POLICIJI"

Milan Milošević priznao sa kakvim se grozotama i prijetećim porukama suočio.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Nakon što je podijelio svoju tužnu životnu priču i detalje teškog odrastanja uz problematičnog oca sa kojim nikada nije mogao da ostvari dobar odnos, voditelj Milan Milošević priznao je i sa kakvim se grozotama suočava na društvenim mrežama.

Brojne poznate ličnosti nerijetko otkriju da osim poruka koje dobijaju od svojih fanova, postoje i oni koji žele da im naude. Sandra Afrika suočila se nedavno sa svojim progoniteljem koji je nakon toga uhapšen, a Milan je sada priznao da i on već neko vrijeme prima preteće poruke. On je dodao i da je cijeli slučaj prijavio policiji, a potom otkrio i šta mu je pisano.

"Svašta sam vidio, imao sam situacije da dojave medijima da sam ja u tom i tom hotelu u Dubrovniku, a ja sjedim u Zemunu, kod kuće, mene zovu kolege i pitaju me odakle ja u Dubrovniku. Prijetili su mojoj mami, da će je naći u bolnici, ali ja sam to prevazišao, ne okrećem se za tim", govori Milan i dodaje:

"Prijavi se VTT, to je učinkovito, riješe to vrlo brzo! Ja sam prijavljivao, čak su i privođeni neki, ne znam ko su oni. To su većinom maloljetna lica, čiji roditelji ni ne znaju da oni to rade, da prijete javnim ličnostima."