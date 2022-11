VIKI UNAJMILA OBEZBJEĐENJE: Pjevačica strahuje za porodicu - "To nije bilo pitanje hira, već bezbjednosti"

Sin pevačice Viki Miljković nedavno je napadnut, što je roditelje toliko uplašilo da su odlučili da unajme i privatno obezbjeđenje.

Mediji prenose da uz sina pjevačice Viki Miljković uvek ide jedan član obezbjeđenja koji vodi računa da se Andrej uvijek osjeća sigurno kada je van kuće.

"Viki još ne može da se oporavi od šoka zbog napada na sina. To ju je baš potreslo. To nije bilo pitanje hira, već bezbjednosti. Oni ne brinu da će mu se nešto desiti u stanu, jer je zgrada u kojoj žive u Beogradu na vodi maksimalno obezbjeđena i bez najave ne može ni da se dođe do njihovih vrata, ali joj nije svejedno zbog okolnih parkova i kraja u kom žive", rekao je neimenovani izvor za Kurir i dodao:

"Tu je i dalje mnogo migranata i skitnica. To nije jeftino, ali Viki odlično zarađuje, kako od pjevanja, tako i od privatnog biznisa kojim se bavi, tako da joj obezbjeđenje neće predstavljati veliki izdatak. Taške se odmah složio sa ženom da je to dobra ideja, Andreju nije bilo baš drago, ali nije imao drugog izbora nego da prihvati odluku svojih roditelja".

Andreja je prošlog mjeseca napala grupa od tri migranta. "Nisam mogla da vjerujem da će se tako nešto dogoditi. Taške me je pozvao i ispričao šta se desilo, iskreno, ostala sam u šoku. Andrej se vraćao s treninga i grupa od troje migranata ga je napala. Prišli su mu i na engleskom uzvikivali da im da novac, a pošto on to nije želio da uradi, jedan od njih je izvadio nož. U tom trenutku Andrej je krenuo da trči u pravcu salona Beograda na vodi. Čim je utrčao u zgradu i rekao ljudima u prostoriji šta se desilo, obezbjeđenje je izašlo napolje i otjeralo migrante. Sreća je što je Andrej aktivni sportista i mogao je da im pobjegne. Zamislite da se ovakva stvar desi nekom ko nije fizički spreman", rekla je ranije Miljkovićeva.