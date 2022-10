PRIJETILI SU MU NOŽEM, PRELETIO JE PREKO ULICE! Viki o napadu na sina (15) - "Ima TRAUME, sada se boji da ide sam"

Pjevačica Viki Miljković otkrila je detalje napada na njegovog maloljetnog sina, ali i ko joj je od kolega pomogao.

Violeta Viki Miljković doživjela je neprijatnu situaciju kada je njenog maloljetnog sina napao muškarac i tražio mu novac. Beogradska policija je u saradnji sa Upravom za strance identifikovala osobu koja ga je napala, a kako je objasnio suprug pjevačice, poznati harmonikaš i kompozitor Dragan Tašković Taške, njegov sin je napadačima uspio da pobjegne.

Sin Viki Miljković uspio je da pobjegne napadaču, koji je prema saznanjima medija na engleskom jeziku od njega tražio novac. Pjevačica se nakon nemilog događaja pojavila na snimanju emisije "Zvezde Granda" čiji je član žirija i otkrila kako se osjeća nakon svega što se desilo, kao i da li je Andrej dobro.

"Jako sam potrešena. Hvala Bogu, Andreju se nije ništa desilo, s obzirom šta je moglo da bude. Nisam neko ko odmah iznosi sve u medije, ali ovo sada radim zbog druge djece, čiji roditelji nisu javne ličnosti, pa ne mogu na ovaj način da se obrate javnosti, moje dejte je još i dobro prošlo", rekla je Viki i dodala:

"Njega je tek noćas stiglo, te neke traume su tu, a mi ćemo se potruditi da budu što manje. Tada ga je držao adrenalin, a tek kada je došao kući počeli su filmovi da mu se vraćaju, nakon policije i svega. Noćas se budio, skakao, sanjao, preživljavao. Danas se već boji da ide sam, Taške ga je danas vozio. To je ipak djete, prije 15 dana je napunio 15 godina".

Pjevačica je otkrila šta se tačno dogodilo njenom sinu - "On je uspio da pobjegne i uradio je najbolje, šta je drugo mogao? Nije mogao on jedan da se suprotstavi njima, bilo ih je trojica ili četvorica, ni on sam u panici to nije registrovao. Oni su mu tražili novac, prijetili nožem. On je preletio preko ulice. Mogao je da ga udari auto, da ga zgazi tramvaj...".

Nakon svega što je Andrej preživio, pjevačica uputila snažnu poruku nadležmia: "Sve ovo radim da bih apelovala da policija i država povedu više računa, znam da hoće, da se na tim mjestima pojača kontrola. Svi znamo gdje ih ima, a na tim mjestima prolaze i žene i djeca i trudnice... Moje djete je ovo prošlo, to je završeno, ali šta će biti sa drugom djecom i djevojkama?".

Viki sve vrijeme telefon nije prestajao da zvoni, pa je otkrila da su njeni prijatelji i kolege jako zabrinuti - "Mili je pomogao. Sve moje kolege su me sinoć zvale, bile su zabrinute. Ja bih ovo možda i prećutala, ali Ceca je digla cijelu frku i potpuno je u pravu. Marija, Snežana, Saša, Suzana, Ana, svi su me zvali. Mili je dosta posvećen tome. Đorđe je maltene htio da ide da ih traži".