NATAŠA IZDALA STAN RUSIMA ZA 1.300 €, A ONDA SAZNALA ŠTA SU U NJEMU RADILI: Fioka krila dokaz – Sve u KRUPNOM KADRU!

Neverovatna priča jedne Beograđanke o tome kako je Rusima još pre 25 godina izdala stan i otkriću koje se usledilo mesec dana kasnije...

Zbog rata sa Ukrajinom Rusi su pratkično preplavili Srbiju, gotovo je nemoguće da na ulici, u prevozu, kafiću, ne susretnete neku osobu koja priča na ruskom... I mada Srbi mogu da se pohvale kao veoma dobri domaćini koji svima ukazuju gostoprimstvo, ipak postoji nešto što "braći" i te kako zameraju i za šta ih optužuju, a to je vrtoglavi skok cena stanova, bilo da je reč o prodaji, bilo o rentiranju.

Pa tako, ako planirate da iznajmite stan u Beogradu ili Novom Sadu, spremite se da platite duplo od onog što ste očekivali. Stanodavci gotovo bez izuzetaka podižu cene kirija, a među njima ima onih skromnijih koji traže otprilike 50 do 100 evra preko ugovorene cifre, a ima i onih koji bez pardona traže duplo, što se desilo jednoj Beograđanki.

Da su Rusi spremni da daju basnoslovne cifre kad rentiraju prostor za život, svedoči i Olgin slučaj koja se pohvalila na Instagramu kako je iznajmila stan za "svega" 950 evra. Ma koliko da su široke ruke kad je reč o nekretninama, čini se da ipak nisu nimalo darežljivi kad se govori o bakšišu, što nam je potvrdio jedan konobar iz Novog Sada.

Rusi su čini se glavna tema svuda - od medija do društvenih mreža, a svoje iskustvo od pre 20-ak godina, sa nama je podelila Nataša (48), čitateljka MONDA. Ukratko je opisala veliku neprijatnost koju je doživela kada je izdala stan paru iz Rusije.

"Pre 25 godina je moja porodica (mama, tata, brat) odlučila da se na godinu dana preseli u Ameriku, kod tetke. Dogovor je bio da ja ipak ostanem u Beogradu zbog studija i da živim kod ujaka, a da oni za to vreme probaju da zarade neki novac... Naš stan na Bežaniji, potpuno opremljen i zaista ogroman (ima 124 kvadrata), iznajmili smo paru iz Rusije i mogu vam reći za zaista velike pare - 1.300 evra mesečno. Par je delovao pristojno, on nešto stariji od nje, ali dobrodržeći, a ona 'riba i po'! Duga plava kosa, silikoni u grudima, napućena, ali sve u svemu vrlo pristojno obučena i finog ponašanja", priča ova Beograđanka.

Užas na mom klaviru

Nataša kaže da je tokom tih godinu dana sve teklo kao podmazano. Kako su imali dogovor da im uplaćuju kiriju na račun, čak nije bilo potrebe da se nalaze, niti da dolazi u stan. Koliko se seća, samo jednom je obišla stan i to kada su je pozvali zbog nekog problema oko bojlera. Sve je delovalo OK, videlo se da ga održavaju.

"Možda mesec dana pre isteka ugovora, par mi je najavio da odlazi. Došla sam po njih, videla da je stan u redu, nije bilo nikakvih lomova, a onda smo otišli na piće i lepo se ispozdravljali. Ubrzo se cela moja porodica vratila u naš stan, detaljno smo ga očistili i delovalo je da Rusi nisu napravi nikakav rusvaj, činilo se da je sve u redu. Međutim, nismo imali pojma šta nas čeka...", priča Nataša.

"Kako je to bilo vreme kada nisu postojali digitalni foto-aparati niti mobilni telefoni (ili makar nisu bili tako široko dostupni), koristili su se oni starinski, sa filmovima na razvijanje. Tako smo u fioci pronašli jedan film, a delovalo nam je da nije iskorišten, pa smo ga stavili u aparat da slikamo rođendan mog brata. Sutradan smo ga odneli na razvijanje, a posle par dana sam otišla da pokupim slike. I tad sam doživela šok! Sve fotografije su bile ne samo mutne, već kao da su 'presnimljene' jedna preko druge. Očigledno smo uzeli film koji je već upotrebljen, da to nismo znali, Međutim, nije to bio problem. Ono što se videlo u pozadini naših porodičnih portreta, napravljenih na rođendanu, sablaznilo nas je. Scene seksa, polni organi u krupnom kadru i sve različiti 'učesnici'... Na mom klaviru orgije sve u 16, tri žene na jednog muškarca, pa dva tipa oko jedne žene, ova poza, ona poza... Ma, pakao! Pornografija čista! Tad mi je sinulo šta se zapravo dešavalo u mom stanu čitavih godinu dana - Rusi su ga koristili za snimanje porno filmova. Kad nas je prošao prvobitni šok, ćale se šalio: 'Da sam znao kakvo blago je na filmu, ne bi vas slikao i upropastio fotke'...", ispričala je i dodala:

"Eto, to vam je moje iskustvo sa Rusima. Puni su para, ne pitaju koliko košta, ali su opasni... Ne deluju bahato, sve kao fino, pristojno, ali nemate pojma šta rade kad okrenete leđa..." završila je svoju priču Ova Beograđanka.