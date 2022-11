IMA NAJVEĆE GRUDI NA BALKANU I ŽELI JOŠ! Anđela dala 50.000 € na operacije, a zbog PETNAESTICA mora u inostranstvo!

Srpska starleta Anđela veštica otkrila je da planira da stavi još već grudi, ali i da to ne može da uradi u Srbiji.

Anđela Veštica koja je otkrila da je od fotografija na stranici za odrasle zaradila stan od 300.000 evra, a nedavno i u jednoj emisiji šokirala Milicu Dabović kada je otkrila da se na Onlifensu kači pornografski sadržaj, ispričala je da trenutno ima "desetke", kao i da tu ne želi da se zaustavi. Anđela ne smatra da bi trebalo da prekine sa operacijama i otkrila je da će na novu ići u inostranstvo.

"Imam desetke, ali još bih povećala grudi! U Americi ima žena koje ugrađuju i po 3.000 kubika, ali naši doktori ne mogu da nabave tolike implante, pa bih morala da se operišem u inostranstvu", započinje priču Anđela Veštica i dodaje da zbog velikih grudi ponekad ima zdravstvenih problema: "Boli me kičma kada dugo stojim ili čistim po kući. Tada obavezno legnem da se odmorim. Dešava mi se da se ukočim, ali tada odem na masažu i prođe me. Koliko god da je teško, zadovoljna sam, jer ne bih volela da budem devojka bez grudi".

Veštica je prvi put uvećala grudi sa 19 godina - "Tada sam stavila 275 kubika. Ukupno sam imala četiri operacije, a poslednju, kada sam ugradila desetke, radila sam pre šest godina. Nije me mnogo bolelo, muški sam sve podnela", priča rijaliti zvezda, koja je na operacije grudi do sada potrošila 20.000 evra.

"Radila sam i nos, oči, usne, zadnjicu i jagodice. Sve operacije sam ukupno platila 50.000 evra. U zadnjicu sam stavila implante veličine moje šake. Prirodno sam imala dobru zadnjicu, ali sam malo stavila u gornji deo kako bi izgledala istrćenije. Mogla sam to i treninzima da postignem, ali me je mrzelo. Sa usnama sam imala velikih problema. Stavila sam biopolimer kada sam imala 19 godina, a usne su mi izgledale kao viršle. Imala sam nekoliko operacija kako bi mi izvadili taj materijal, ali bezuspešno. I pored razgradnje na koju sam išla, nije moguće u potpunosti izvaditi biopolimer. Osuđena sam na to da do kraja života imam velike usne", završava priču Anđela čije je srce osvojio mlađi tiktoker Nenad Sekulić, koji je postao zanimljiv javnosti po svojim video klipovima gde se maltene skidao go pokazivajući svoje mišiće i telo.