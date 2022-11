IMAO SE** U LAJVU, TATA GA ZVAO DA KAŽE ŠTA GLEDA: Sin Zlate Petrović o neviđenom blamu - "E, to je sramota"

Jovan je imao uživo uključenje na popularnoj društvenoj mreži, a nakon toga je vodio ljubav s tadašnjom djevojkom, zaboravivši da izađe iz lajva na Instagramu.

Izvor: Instagram/pejic_jovan

Sin Zlate Petrović Jovan Pejić, ispričao je kako je posle jednog lajva na Instagramu "obrukao cijelu familiju". O tome šta je uradio saznao je od oca, voditelja Zorana Pejića Peje kada ga je pozvao na mobilni telefon i rekao mu da "upravo gleda šta radi".

Jovan Pejić šokirao je javnost priznanjem da je u Instagram lajvu imao seks s djevojkom. Iako mladi naslednik bivšeg estradnog para živi povučen i miran život, mimo kamera i tabloida, odnedavno je počeo da se pojavljuje u medijima, pa je otkrio kako je uspio da izblamira cijelu porodicu, kada je poput pjevačice Dare Bubamare stisnuo pogrešno dugme na telefonu.

On je imao uživo uključenje na popularnoj društvenoj mreži, a nakon toga je vodio ljubav s tadašnjom djevojkom, zaboravivši da izađe iz lajva na Instagramu. Šta se dešava, shvatio je tek kada ga je tata Peja pozvao na mobilni i uspaničeno rekao da upravo gleda šta radi.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

"Nikad mi se nije desilo da tokom seksa na radiju naleti pjesma moje mame. Kada bi se to desilo, nasmijao bih se", odgovarao je Jovan na intimna pitanja u jednom intervju, pa otkrio kako je mu se dogodio mnogo veći blam: "Desilo mi se nešto još gore. Bio sam sa djevojkom kod kuće. Ostali smo sami. Tek bio izašao Instagram lajv. Ona i ja samo htjeli da eksperimentišemo, da vidimo kako to radi. Upalio sam lajv, ali nisam otišao "end lajv strim". Ostao mi je upaljen na lajvu sve vrijeme. I mi smo počeli da vodimo ljubav. Kad zove nju drugarica, a mene zove ćale, Peja, i kaže: 'Legendice, ostao ti upaljen lajv'. To mi je bila dugogodišnja djevojka. Nije se, na sreću, ništa vidjelo previše, ali se sve čulo šta smo radili u tom lajvu. Posle tog od sramote danima nisam izlazio iz kuće, mada, s ove vremenske distance, cijela ta situacija mi je sada smiješna", rekao je Jovan.