JEZIVA PRIČA PEVAČICE: Otac umro, muž uhapšen, a nju operisali šest sati - pogledajte kako sad izgleda Jelena!

Jelena Jevremović, ćerka pokojnog Mikija Jevremović, zablistala na koncertu kolege

Izvor: Instagram/screenshot/jevremoviceva

Ćerka pokojnog Mikija Jevremovića pojavila se na koncertu Predraga Peđe Jovanovića i pokazala kako izgleda godinu dana od operacije dojke. Jelena Jevremović koja je ovom prilikom pokazala da i dalje vodi računa o svojoj liniji.

Ona je bila od glave do pete u crnom, a ni nije skidala osmeh sa lica. Mnogi su komentarisali da Jelena i dalje izgleda odlično, kao i da ima trbušnjake za desetku.

Jelena je svojevremeno otkrila da joj je 2017. godina bila najteža u životu. Izgubila je veliku podršku, a potom se razvela od supruga i s decom preselila kod majke. Nakon smrti oca, pevačica je doživela bračni brodolom. Njen bivši suprug, Predrag Nedeljković, uhapšen je 2017. godine zbog posedovanja velike količine narkotika i oružja, a razvod je trajao dugo i bio je veoma mučan. On je 1. juna 2017. priveden sa dvojicom saradnika, a policija je kod njih pronašla 20 kilograma marihuane, 180 grama kokaina, četiri pištolja s prigušivačem i tri puške. Jelena je čak u jednom periodu bila i bez krova nad glavom.

"U jednom trenutku ostala sam sama sa dva sina, praktično na ulici, bez posla. On je bio izuzetan muž i otac, dok je bio tu, i ne bih bila čovek kada bih tvrdila suprotno. I onda, u jednom danu, nemaš više taj oslonac. Onda se događa šok, bila sam potpuno izgubljena. Nisam ja osoba koja je odmah želela da ostavi svog čoveka na cedilu. To nije moj stil. Mi smo imali razne turbulencije, ali nikad ljubav nije dovedena u pitanje. Kako je prolazilo vreme, ja sam videla da su dolazila razna razočaranja, stvari koje nisi očekivao da saznaš i onda je to bila borba sa samom sobom. Vreme je prolazilo i ja sam se jednostavno ugasila. Shvatila sam da sam sama, da naša deca ne zaslužuju takav život i da moram da se borim", ispričala je Jelena za medije.

Ovako ona sad izgleda:

Krajem prošle godine Jelena je otišla da zakaže operaciju uvećavanja grudi, kada su lekari primetili izraslinu.

Jelena je operisana šest sati, a o zdravstvenom problemu, za koji je saznala sasvim slučajno, pisala je na svom Instagram profilu.

"Ovo nije poruka samosažaljenja, niti patetike. Ovo je iskrena molba i apel na sve devojke i žene, naročito na one koje se osećaju zdravo i u skladu sa tim žive, bezbrižno, kao što sam ja. Molim vas, ne zapostavljajte vaše grudi! Nismo ni svesne koliko je opaka i podmukla bolest tumor dojke. Tiho dođe, tiho se širi, i u jednom danu nas obriše kao gumicom. Nismo rođene naučene, nije dovoljno da "pipamo" grudi i laički tvrdimo kako je tu sve u redu. Nismo stručne, ne znamo, zato moramo ići redovno na ultra zvuk dojki (na 6 meseci), kao i na mamografiju (od 40. godine na svakih 18 meseci). Rokovi za redovne preglede su se smanjili, jer obolelih, naročito mladih žena, je sve više", započela je svoju priču Jelena, a onda je ispričala i svoje iskustvo:

Izvor: Instagram/screenshot/jevremoviceva

"Otišla sam na konsultaciju o estetskoj korekciji grudi i saznala da imam promenu na levoj dojci. Na sreću, nakon skoro 6 sati na operacionom stolu i nimalo jednostavne operacije, sve je, hvala Bogu, prošlo dobro. Danima pre zahvata bila sam u agoniji, plašeći se da je karcinom maligan, brinući i neprestano razmišljajući o deci i svima onima, koje kada legnem na operacioni sto, ostavljam iza sebe... Hrabra sam, maltene neustašiva, nikada se nisam predala..."