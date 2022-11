POSKUPILI! PJEVAČI ZA DOČEK UZIMAJU DUPLO VIŠE PARA! Ona će za jednu noć zaraditi stan u Beogradu!

Pjevači zakazali nastupe u Srbiji i inostranstvu za duplo veći honorar nego prošle godine. Najmanji honorar iznosi 25.000 eura!

Izvor: YouTube/Aleksandra Prijovic

Najveće muzičke zvijezde podigle su cijene novogodišnjih nastupa. Neki od njih su za "po neku hiljadarku" korigovali honorare u najluđoj noći, dok je većina pjevača i pjevačica drastično podigla cijene.

Prva na listi koja će za doček Nove godine u odnosu na prošlu uzeti najviše para jeste Aleksandra Prijović.Njen honorar iznosiće 80.000 eura, a za doček 2022. uzela je skoro duplo manje - 45.000 eura, piše Kurir. Pjevačica je još uvijek u pregovorima sa jednim prestoničkim hotelom, ali i ugostiteljima iz Banjaluke.

Miroslav Ilić je takođe podigao cijenu svog honorara, i to više nego duplo. On je za prošlogodišnji doček pjevao za 20.000 eura, dok će ove godine zabavljati publiku u Bugarskoj za čak 50.000 eura. Saša Matić je nakon velike svjetske turneje odlučio da 2023. godinu dočeka uz publiku u Beču. On je prošle Nove godine pjevao u Beogradu za 50.000 eura, a sada će u inostranstvu zaraditi 10.000 više, odnosno 60.000 eura.

Aco Pejović Novu godinu pjevaće u Beogradu, a honorar za taj nastup iznosiće 70.000 eura. On je za doček 2022. godine zaradio 50.000 eura. Aca Lukas nastupaće za doček 2023. u Beogradu, a honorar za koji će uzeti iznosi 70.000 eura. On je prethodne godine za nastup u najluđoj noći uzeo 60.000 eura.

Visoke honorare ove godine dobiće i Andreana Čekić i Darko Lazić, koji će u novogodišnjoj noći nastupiti u Beogradu. Njima će pripasti po 40.000 eura, a Čekićka je za doček 2022. navodno dobila 35.000 eura.

najskromnija među estradnjacima Vesna Zmijanac, koja će Novu godinu dočekati sa beogradskom publikom. Ona je svoj nastup naplatila 25.000 eura.