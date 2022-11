VODITELJKA SLAGALICE PRVI PUT U JAVNOSTI S DEČKOM! Otkrila kako je zaveo - "Pa, pogledajte koliko je lep"

Voditeljka Marija Veljković prvi put se pojavila sa svojim novim partnerom, glumcem i pevačem Rastkom Jankovićem na jednom gradskom događaju.

Izvor: Instagram/mare.veljkovic

Voditeljka Slagalice Marija Veljković i glumac i pevač Rastko Janković, otkrili su detalje svoje veze i ispričali kako provode zajedničke trenutke. "Ovo je prvi put da se pojavljujemo u javnosti. Obično smo zajedno uvek kada smo van Beograda. Vikendom odemo negde van Beograda, pošto ovde udišemo čist vazduh. Prija nam da odemo negde, u neke terme, da se bavimo nekim sportom, da odemo u prirodu. Uveče moram da priznam da slabije izlazimo. Volimo više kućne varijante i da se družimo sa prijateljima", rekao je Rastko, Marija se nadovezala:

"Oboje imamo puno posla. On je stalno na snimanjima, ja isto, ali nekako uspemo na kraju dana da saberemo utiske. Nije teško kad postoji ljubav i emocija". S obzirom na to da njihova veza izaziva veliku pažnju javnosti, Marija je i to prokomentarisala. "Kad bi svako od nas vodio računa vodio računa o svojoj ljubavi, o svom životu, možda naša ljubav ne bi bila toliki bum kao što jeste".

Na pitanje šta ju je privuklo kod Rastka, voditeljka je kroz osmeh rekla: "Pa pogledajte koliko je lep, a ne znate koliko je šarmantan. Onda je i Rastko otkrio šta voli kod Marije. "Francuska škola, osamdesete, vaspitanje. Jednostavno je", rekao je on, a Marija se nadovezala:

"Ja mislim da je dovoljno samo da se prepoznate i da se energije poklope. Poštovanje je najbitnije kad imate nekog pored sebe, kad ste u vezi, kad je ljubav u pitanju. Uz to ide i iskrenost. Nas dvoje možemo da kažemo jedno drugome šta bi trebalo da se promeni, popravi", rekla je Marija.