GORAN BREGOVIĆ PAO SA MOTORA! Zadobio povrede - Otkriveno šta se desilo u Parizu, otkazani svi koncerti!

Goran Bregović nedavno je doživio nezgodu zbog koje je morao da otkaže koncerte, prenose domaći mediji.

Proslavljeni muzičar i frontmen grupe Bijelo dugme, Goran Bregović je tokom boravka u Parizu pao sa skutera i ozbiljno povrijedio rame. Bregoviću je ruka trenutno imobilisana, zbog čega je bio primoran da otkaže koncerte u Meksiku zakazane za 26, 29. i 30. novembar.

Bregović je 2008. godine doživio sličnu povredu, kada je prilikom branja višanja pao sa visine od četiri metara i povrijedio lumbalni pršljen.

Goran Bregović je svojevremeno otkrio da mu je detinjstvo bilo puno bola, jer se prvo suočio s razvodom roditelja, a potom sa teškom bolešću i na kraju smrću svoje majke. Priča njegovih roditelja je veoma tužna, iako je bila puna ljubavi, a ostavila je velike posledice na slavnog muzičara.

"Moji roditelji su se jako voljeli. Otac je bio vojno lice i mnogo je pio. Njih dvoje su se razveli baš zbog toga. A bila je to velika ljubav. Kada se moja majka razboljela od leukemije bila je u bolnici u Splitu, u gradu u kojem je moj otrac živeo sa drugom ženom. Ta njegova druga žena mi je pričala da je moj otac nestajao iz kuće noću. Ona ga je jednom pratila i vidjela kako se on iskrada i odlazi do bolnice u kojoj je moja majka umirala. Tu bi celu noć napolju sjedio ispod prozora sobe u kojoj je moja majka umirala i pušio cijelu noć", ispričao je Bregović u jednoj emisiji. Majčinu smrt je teško podnio, a otac mu je zatim zadao još jedan udarac.