SVE BIVŠE SAM VARAO S KAĆOM! Darko Lazić šokirao priznanjem, više ne krije - Neću da se foliram, a njima se IZVINJAVAM!

Darko Lazić je u ispovijesti priznao sve vezano za novu devojku Katarinu i poručio da ga je baš briga kako će bivše žene protumačiti njegove riječi.

Izvor: TV Pink/screenshot

Darko Lazić je već nekoliko mjeseci u vezi sa atraktivnom Katarinom, za koju priznaje da ga je promijenila otkako je ponovo u njegovom životu. Zabavljali su se ranije, ali ne ozbiljno kao sada, a poznaju se već trinaest godina i pjevač ne krije da ima velike planove sa svojom novom djevojkom, pa čak i da ponovo stane na ludi kamen.

"Katarina i ja se poznajemo trinaest godina, davno smo bili u vezi i uvijek smo se poštovali. Bili smo u kontaktu, viđali se i pili piće, tako da je uvijek u mom životu. Ja se zapravo nikad nisam ni odljubio od Kaće, samo smo se razišli, jer nije bilo pravo vrijeme za nas. U tom smislu sam uvijek sve druge varao s njom. Ona je imala svoju vezu i brak, posle se razvela, isto kao i ja, i zašto da ne budemo zajedno? Smatram da je bolje da čovjek sačeka da sazri. Mislim da smo tek sad prošli sve i možemo da uživamo zajedno do kraja života", priznao je Darko Lazić.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

"Imam dvoje djece iz svojih veza s bivšim ženama i to je lijepo. Djeca su najljepša stvar i nikad ne bih poništio sve ono iz prošlosti, iako sa ženama nije uspjelo. Moj život je takav kakav je, sad imam 31 godinu i imam potrebu da se konačno smirim", izjavio je i rekao da se istinski osjeća zaljubljeno.

"Prvi put se osjećam da sam stvarno zaljubljen. Ranije sam samo mislio da je tako, ali sam zapravo bio nezreo i nisam to shvatao na pravi način. Boli me uvo kako će bivše da protumače ovo što sam rekao. O njima sve najlepše. Tako je kako je i neću da se foliram, a njima se izvinjavam. Kad čovjek osjeti pravu ljubav, nikome se ne pravda. Kaća je starija od mene, nema niko od nas više vremena za greške. Mene briga i za to da li moji kod kuće prihvataju Kaću. Ne žive oni s njom nego ja, ali, iskren da budem, i oni je svi vole. Poznaju je isto koliko i ja, i svi su nam vjetar u leđa", objasnio je pjevač, dok je njegova djevojka rekla da joj ne smeta njegova prošlost ni njegovi poroci.

"Darko je meni isti otkad smo se upoznali, ali jeste sazreo i promijenio se u tom smislu. Nisam se plašila da uđem u vezu s njim, jer je to stara ljubav. Mozak na pašu, uživam s Darkom i ne obazirem se na to šta ljudi okolo pričaju o nama. Nisam ljubomorna čak ni na to što se Darko čuje povremeno s Anom i Marinom, jer znam da je to sve samo oko djece. Zašto da imam nešto protiv? Da su valjale te veze, trajale bi, ovako ništa. Ne plašim se da će ikad da se vrati nekoj od njih. Moji njega poznaju odavno, svi ga vole i nikad niko nije rekao ružnu riječ za njega, kao i njegovi kod kuće za mene. To dovoljno govori o poštovanju", smatra Katarina.

