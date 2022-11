PROTESTUJE ISPRED POLICIJE ZBOG NESTALE ĆERKE! Otac učesnice Velikog Brata traži istinu: Nije se UBILA, dokrajčili su je

Otac nestale Marijane Seifert Ivo Kovačević stigao je iz Knina u Zagreb gde mirno protestuje kako bi saznao pravu istinu o nestanku svoje ćerke.

Nekadašnja učesnica rijaliti programa Veliki Brat, Marijana Seifert nestala je u aprilu i od tada joj se gubi svaki trag. U Zagrebu je u Savi pronađeno telo žene, a mnogi su posumnjali da se radi o Marijani. Otac Ivo Kovačević rekao je da je zvao policijsku stanicu u Krugama, koja vodi slučaj i da su mu rekli da se rezultati čekaju kao i to da verovatno nije njegova ćerka. Od nestanka Marijane Seifert prošlo je šest meseci, a njena majka se potresnim rečima oglasila na društvenim mrežama. Potraga do danas nije urodila plodom. Njen otac Ivo Kovačević, kao što je prošle nedelje najavio, stigao je iz Knina u Zagreb gde mirno štrajkuje kako bi saznao pravu istinu o nestanku svoje kćeri. U sredu ujutro parkirao je automobil ispred policijske stanice koja vodi slučaj i otkrio je brojne detalje koje javnost dosad nije znala, kao i zašto se odlučio na protest.

"Nema nikakvih rezultata šest meseci. Niko me ne zove dok ja ne zovem. A kad ja zovem, onda mi kažu: 'Istraga u toku'. Ako ne dođem, ne vidim i ne čujem šta se radi, ne mogu mirno da spavam niti da funkcionišem, zato sam došao. Nije to protest da se mi razumemo. Da sam hteo štrajk, bilo bi 50 ljudi ovde - dobrovoljaca i invalida rata, kao što sam i ja. Ali nisam hteo da uvlačim svoje prijatelje, to mi ne treba. Mene samo zanima šta se radi, šta se događa i dokle se došlo", rekao je Ivo i dodao: "Nema tu novih informacija kad je istraga u toku, ali širi se istraga i, koliko sam shvatio, neće se više obuhvatati samo Sava nego i šire. Juče sam dao DNK, u slučaju da se nešto nađe pa da se zna. Zlu ne trebalo".

Ivo je protest počeo u sredu i planira tu da ostane do subote, bez supruge je došao jer kao je istakao nije u stanju da putuje, a zatim je otkrio da ima teoriju šta se desilo njegovoj ćerki.

"Teoriju ima svako. Ako pitaš 100 ljudi, svako od njih će imati svoju teoriju. Da imam ikakvu osnovanu sumnju, prvo bih je rekao policiji. Nemam osnovane sumnje, nisam takav čovek da sumnjam u nekog za nešto što ne znam. Dakle, osnovane sumnje nemam, a sumnje imam, a sve moje sumnje sam rekao gde sam trebao reći - u policiji", rekao je on i dodao:

"Poznavajući nju i njen karakter, nije se ona ubila sama. Ili ju je nešto psihički dotuklo da bi to napravila, a da bi to sama napravila - ne. Neko je tu pomogao, barem psihički jer ne mora se ubiti čoveka fizički, može i psihički. Ko, zašto, kako, ne znam. Verovatno će se kad-tad saznati, ali ko zna hoću li ja to dočekati. Da se neko ide da ubije, zar bi se setio da skine torbicu? Nema nikakve logike po mom mišljenju", istakao je on i poručio da veruje da je Marijana živa.

Ipak Marijanina sestra Maja koja je nedavno ušla u Zadrugu smatra da se njena sestra ubila - "Maja priča gluposti od kojih sam se ja ogradio. Spomenula je vidovnjake, ja sam katolik i vernik, u vidovnjake ne verujem. Maja je odrasla osoba, može da govoriti šta hoće, ali ja sam se odmah ogradio", poručio je Ivo i dodao da nema komentar na Majin ulazak u rijaliti.

Na pitanje da li sumnja da neko nešto krije, bilo policija, bilo neko drugi rekao je: "Sumnjam. Kroz ove mesece sam upoznao policiju u Krugama i Heinzlovoj, ljudi rade svoj posao koliko je to moguće. Nemaju ni oni neki trag, jedino imaju trag kamera na benzinskoj stanici da je krenula prema mostu i dalje nema ništa", a zatim dodao da se sa Marijaninim suprugom Karlom nije čio tri meseca: "Zadnji put sam ja njega zvao, sad bi on mene trebao zvati, mlađi je od mene. Videćemo se danas-sutra jer moram videti unuka. Zvaću ga danas da se nađemo da vidim dete. Nemam ja ništa protiv njega. Da znam nešto, to bi bila druga priča".

Poručio je i ne zna da li je njegov zet umešan u ceo slučaj, da je njegova supruga psihički loše i da plače čim se spomene ćerkino ime, kao i da su Karlo i Marijana bili pred razvodom.

"Oni su bili pred razvodom. Marijana je to krila od mene, ne od majke, ja sam to zadnji saznao. Ne zbog straha, nije se ona mene bojala, nego iz poštovanja, u smislu: 'Treći razvod, što će tata reći?'. Ja sam to prihvatio. Rekao sam joj: 'Ako ne valjaš ti, odmakni se, ako ne valja on - odmakni se opet ti'. Njihov brak je bio klimav od Nove godine", ispričao je Ivo, dodao da je komunikacija među spružnicima bila loša, ali da nisu podneli papire za razvod braka.

"Što se tiče njega kao oca, nemam zamerki nikakvih. Marijanina ćerka iz prvog braka je živela s njima, ona isto nema zamerki. Pomagao joj je što se tiče škole, domaćih radova, sve korektno. A kakav je kao suprug - to ne znam, kako ću znati što se događa u njihova četiri zida", ispričao je Ivo i otkrio kako izgled anjegov život poslednjih šest meseci:

"Nikako, šest meseci nisam ušao u kafić da s prijateljima popijem kafu. Ne zato što ne želim, nego zbog pitanja koje dobijam. Imate ljude koji pitaju iz znatiželje, ima onih koji suosećaju sa mnom. Kako bih izbegao one koji me pitaju da bi širili dalje i još nešto dodali, onda se najbolje odmaknuti od svega. A kakav mi je život, nikakav, niti se mogu nasmejati niti razveseliti, niti otići na pričest. Kako ću? Da svira muzika i da se veselim, a čemu? Niti mogu niti hoću".