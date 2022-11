PRIJETI MI DEVOJKA KOJU JE JE**AVAO BAKA PRASE: Anja Bla raspalila na Instagramu - "Djevojko, dozovi se pameti"

Jutjuberka Anja Blagojević objavila snimak na Instagramu u kojem otkriva da je Baka Prase bio s drugim djevojkama nakon raskida i da je one sada napadaju

Anja Blagojević, jutjuberka i bivša djevojka Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, otkrila je na Instagamu da dobija neprimjerene poruke i prijetnje od djevojaka s kojima je jutjuber bio u vezi nakon nje.

Anja je prvo u seriji Instagram postova otkrila da dobija prijeteće poruke od jedne djevojke i "njenog kriminalca" jer nju krive zbog toga što veza sa Bakom Prasetom nije potrajala. Bjagojevićeva je prvo napisala: "Molim Bogdanove je**ačice da me ostave na miru. Nemojte na meni da liječite vaše komplekse jer niste uspjele da budete u vezi sa njim, već ste samo zgu**ne".

Jutjuberka se potom ponovo oglasila na storiju i otkrila da "svako ima pravo da radi šta hoće - i on i vi", ali da tim povodom ne bi trebalo da se obraćaju njoj: "Konkretno, postoji jedna djevojka koja mi je slala kriminalce da mi prijete jer je on otkačio nakon što ju je je** par puta. Eto koliko daleko idete. Ne interesuje me šta radite s njim, jer mi nismo zajedno, samo smo u OK odnosima. Tako da idite negdje drugdje da leijčite komplekse i manite me se".

Anja je potom objavila i video u kojem otkriva da "zna šta je Bogdan radio i s kim je bio". Pogledajte:

