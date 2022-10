"JAO, KOLIKE SU!" IMA PRVE GRUDI ESTRADE, A FOTKOM S ODMORA PODIGLA TEMPERATURU! Kraljica bakšiša raspametila u kupaćem

Jana Torodović uživa na odmoru u Dubaiju, a njeni fanovi uživaju u fotografijama koje objavljuje.

Pevačica Jana Todorović, koju nazivaju kraljicom bakšiša i prvim grudima estrade, sa suprugom i ćerkom uživa u Dubaiju i puni baterije za naredne nastupe, nakon više nego uspešne letnje sezone.

Borave u jednom od najekskluzivnijih odmarališa, u hotelu u kojem noć košta 40.000 dinara, kako su preneli mediji, a Jana redovno objavljuje fotografije, pa je poslednjom privukla možda i najveću pažnju.

Pozirala je na plaži, u crnom kupaćem kostimu, dok je uživala u nargili, a u prvom planu su njene prirodne grudi, zbog kojih nosi zavidnu titulu. Mnogima je ovom slikom ulepšala dan, pa je dobila brdo komentara: "Bombetina od žene", "Digla si temperaturu u Dubaiju za minimum 10 stepeni, gori sve", "Slika je dokaz da ti nema ravne, ženo"...

Jana je sa suprugom Ivanom 25 godina u braku, a venčali su se posle samo mesec dana.

"Poštovanje, razumevanje, tolerancija, to je najbitnije, zato moj brak traje punih 25 godina, to želim i našim mladencima. On je mlađi od mene dve godine, morao je da sluša i neke negativne komentare, bilo je ljubomore i svačega. Sada smo super, sve se promenilo kada se rodila naša ćerka. Čuvam privatni život, ko želi, on to može", izjavila je pevačica nedavno, kada je bila na svadbi koleginice Vanje Mijatović.

Pogledajte i prethodne fotografije koje je objavila: