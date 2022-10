MLAĐI JE OD MENE, BILO JE TU LJUBOMORE: Jana otkrila nepoznate detalje iz braka - Rekao je "bićeš moja ili ničija"

Pjevačica Jana Todorović na svadbi koleginice Vanje Mijatović otkrila do sada nepoznate detalje iz braka koji traje 25 godina. Evo šta je poželela i mladoj pjevačici.

Pjevačcia Jana Todorović pojavila se na svadbi Vanje Mijatović u bež haljini koja je istakla njenu figuru i najveće, prirodne grudi na domaćoj estradi, a potom otkrila detalje iz braka sa mužem Ivanom.

Jana je sa mužem Ivanom 25 godina, a sada je prvi put priznala da je u braku imala nesuglasice. "Poštovanje, razumevanje, tolerancija, to je najbitnije, zato moj brak traje punih 25 godina, to želim i našim mladencima. On je mlađi od mene dvije godine, morao je da sluša i neke negativne komentare, bilo je ljubomore i svačega. Sada smo super, sve se promjenilo kada se rodila naša ćerka. Čuvam privatni život, ko želi, on to može", rekla je Jana Todorović.

Jana je ranije otkrila da su se ona i njen muž upoznali su se dok je ona nastupala. "Ivan i ja smo se upoznali dole na Kosovu, gde sam ja i živjela i pjevala. On je došao da me čuje jer mu je trebala muzika i naravno radna pjevačica za restoran koji je otvarao u Minhenu", pričala je Jana jednom prilikom, pa nastavila: "Čim me je čuo na prve neke taktove, na prvu pjesmu je reagovao. Posle dva sata je prišao i rekao: 'Ti ćeš biti moja ili ničija'. Tako je izgledao naš prvi susret i pored toga, ja sam imala vezu, što bih sad krila."

