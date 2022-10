NIKOGA NIJE VOLJELA KAO NJEGA, A UBILI SU GA 15 DANA NAKON ŠTO SU DOBILI ĆERKU: Jeziva tragedija u životu Cece Kitić!

Svetlani Ceci Kitić je tragedija promjenila život i tadašnju sreću zamjenila tugom i bolom. Koču je voljela najviše od svih, ali ljubav je, nažalost, naglo prekinuta.

Slavna rukometašica i nekadašnja učesnica "Zadruge", Svetlana Ceca Ktić, pričala je pred kamerama o ubistvu svog partnera Zorana Kovačevića Koče s kojim je, kako kaže, pronašla pravu ljubav, ali je tragedija promijenila sve.

Posle trećeg propalog braka, nakon razvoda od Gorana Bogunovića, od kojeg je, kako tvrdi, doživjela porodično nasilje, planula je ljubav sa Zoranom Kovačevićem Kočom. Bili su u vanbračnoj zajednici i dobili ćerku Sašku, ali je on samo petnaest dana nakon rođenja djeteta ubijen ispred kuće, 1998. godine.

"Koča će mi vječno ostati prava ljubav i bolna tačka. Ta ljubav će mi vječno ostati, njega sam najviše voljela. To je bilo nešto nestvarno, ja sam se štipala, jer nisam mogla da vjerujem da je to moguće. Nisam mogla da vjerujem da neko može imati toliko ljubavi. Mislim da me ni jedan partner nije volio kao Koča. Volio me je takvu kakva jesam", ispričala je Ceca.

"Neko mi je rekao da to ne shvatim kao svoju karmu, a ja sam se pitala zbog čega mi se to događa sada kada sam srećna s njim. Razmišljala sam da li sam u životu nekoga povrijedila, pa da mi se to tako vrati", priznala je.