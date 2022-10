UČESNICA ZADRUGE TRUDNA?! Imala s NJIM vrelu akciju čim je ušao u rijaliti, on pred kamerama priznao - NISMO SE PAZILI!

Kristina Ina sumnja da je trudna, a evo šta je tim povodom imao da kaže Lazar Čolić Zola, s kojim je završila u krevetu nekoliko sati nakon što je ušao u Zadrugu.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Iako je poslednjih dana ponovo blizak sa bivšom djevojkom Miljanom Kulić, koja je rekla da zvanično ostavlja Bebicu, Lazar Čolić Zola je ispričao detalje razgovora sa Kristinom Inom Rajzinger i tom prilikom otkrio da postoji mogućnost da je ona zatrudnjela.

"Ina mi je sinoć rekla da ima da me pita nešto ozbiljno i insistirala je. Zvezdan se osjetio neugodno i ostavio nas je da bi me pitala, ona je rekla da ju je malo strah i da je zabrinuta. Ja sam joj rekao da me slobodno pita. Pitala me je prije sedam dana da li sam pazio kad se ono desilo i ja je pitao o čemu se radi, a ona je rekla da je ozbiljna situacija, ona je u plodnim danima. Rekao sam joj da sam pazio, a i Zorici je rekla da sam pazio, a sinoć našla to da me pita. Poenta je da me je sinoć, kad je nominovana bacila rovca da bi me zbunila tim pitanjem. Ja nisam pazio i možete pucati u mene i neću da lažem. Ona to zna već sedam dana, a sad joj je to palo na pamet!", požalio se Zola, koji je ove nedelje dijelio sobu s Miljanom Kulić.

"Šta fali, imaće njemačko-austrijske papire", našalio se Ivan Marinković.

"Je l' sam ja taj koji treba da misli o tabletama? Mislim da to nije tako, iako mislim da nema veze što nisam pazio, a ona je podmukla, jer je to meni saopštila sinoć kada je nominovana", žalio se Zola, koji je vrelu akciju s Inom imao samo nekoliko sati nakon što je on ušao u Zadrugu.

"Rodićeš mu sina, kralja. Ona povraća sad", dobacio je Miljan Vračević.