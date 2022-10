"VJEROVALI SU SVI DA ĆEŠ UMRIJETI!" Jelena Golubović bez srama i blama izvrijeđala Miljanu Kulić!

Jelena Golubović je uputila Miljani Kulić sramne riječi zbog kojih su je ostali zadrugari napali.

Tokom nominacija u Zadruzi došlo je do žestokog sukoba Jelene Golubović sa ostalim učesnicima rijalitija zbog Miljane Kulić, koja je ovih dana glavna tema zbog pomirenja sa Zolom. Poznato je da su obe rijaliti zvijezde i da nisu imale dobar odnos tokom prethodnih godina, pa je prošle noći došlo do niza uvreda. Na Jelenine teške riječi na račun Miljane reagovao je i Uroš Ćertić, koju ju je ispolivao.

"Nas dvije smo kad smo se upoznale bile ok, ona se meni žalila na roditelje i sve i svašta. Ona je osoba koja ako nećete... Vjerovali su da ćeš da umreš, pa nisu mislili da ćeš da uđeš. Mnogo bliskih koji više nisu tu su mi bili poznanici i prijatelji. Ne razmišljam o tome šta bi bilo da je ona umrla", govorila je Jelena za Miljanu Kulić, na šta su ostali burno reagovali, a jedna zadrugarka joj je poručila da je monstrum.

"Kad nisam htjela da se družim sa njom, krala mi je garderobu, imitirala me. Zna i Matora da si došla sa jednim, a izašla sa 12 kofera. Ne zanima me ni da li će da živi ni da li će da umre", nastavljala je Golubovićeva, na čemu joj je zamjerio i Miki Đuričić i Lepi Mića, ali je to nije zaustavilo.

"Isti učesnici koji su se smijali kad sam ja pala na pločice zbog nje sad morališu. Ona je za mene mrtva. Zolu je u dvojci voljela cijela kuća i on je spuštao tenziju, jer Miljanu i Mariju nije volilo pola kuće. Njega su svi voljeli i spuštali tenzije zbog njega. O njenom moralu i postupcima neću da pričam, jer se sve zna. Spavala je u toaletu, metar sa metar sa Ivanom", nastavila je svoju priču.