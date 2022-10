POLA GODINE OD SMRTI VIDOJA RISTOVIĆA: Na grob prva došla majka - Miša Grof došao u pratnji prve snaje i unuke

Pokojnom istoričaru umetnosti Vidoju Ristoviću danas se navršava pola godine od smrti.

Pomen povodom polugodišnjice održava se na Novom groblju, a prva je stigla njegova majka Marija, koju su dovezli automobilom do same parcele. Vidojeva majka otežano je hodala, a čim je stigla do njegove večne kuće počela je da plače, dok su je prijatelji sve vreme tešili.