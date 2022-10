"SAMO SAM ČEKALA DA KAŽE KAD JE POZVALA": Anabela o ćerkinoj drugoj trudnoći - "Ne znam kako, ali znala sam"

Anabela Atijas otkrila da je predosetila da je njena ćerka Luna Đogani u drugom stanju

Izvor: Printskrin, Instagram/anabelci

Luna Đogani i Marko Miljković čekaju drugo dete, a sada je blogerkina majka Anabela Atijas progovorila o ćerkinoj trudnoći.

"Moja prva reakcija kad sam saznala za trudnoću bila je - znala sam! Osećala sam to. Jednostavno smo povezane, ne znam, ne mogu da objasnim. Čim me je pozvala: 'Šta radiš, mama?', samo sam čekala da mi kaže da je trudna", rekla je Anabela i dodala: "Pitala sam je: 'hoćeš ti to moći?'. Rekla mi je: 'Hoću, ne brini, presrećna sam'. Onda sam joj samo rekla: 'Nek' je sa srećom'".

Anabela ističe da Luna nema mučnine u trudnoći i da je neverovatno uzbuđena što je ponovo trudna. "Spava joj se dosta, a osim toga ništa drugo drugačije nisam primetila. Sad njeno telo radi punom parom!", istakla je Anabela, a na pitanje o imenu za bebu imala je šta da kaže.

"Nisam učestvovala u smišljanju imena za bebu, ne. To je, ipak, na njima. Nisam čak ništa ni načula. Ne mogu, zaista, ništa da vam kažem. Nije važno to da li muško, žensko... Samo da je živo i zdravo, stvarno".

