GOVORILA SAM DA NEĆU OŽENJENOG, A RAZVELA SAM TAJ BRAK! Suzana Mančić o svom životu: Desilo mi se sve što NISAM htela!

Suzana Mančić je ispunjena i srećna žena, i godinama je uz čoveka kojeg voli, a neke detalje iz svog života je prvi put ispričala.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Suzana Mančić je već decenijama prisutna na javnoj sceni, a mnogima je u glavi ostala kao prva i najlepša "Loto devojka", kada je bila jedna od najpopularnijih zvezda bivše Jugoslavije. Ima dve ćerke, godinama je uz čoveka kojeg voli, a živi na relaciji Beograd - Atina. Nikada nije dozvoljavala da je nazivaju starletom niti da je stavljaju u isti koš s nemoralnim ženama zbog toga što je volela i bila voljena.

"O svom životu sam dosta prećutala, jer nešto ipak treba da ostane i samo moje. Mnogo stvari sam i zaboravila, pa i da hoću, ne bih mogla da ispričam", sa prepoznatljivim osmehom je izjavila Suzana Mančić.

"Život mi je nudio razne stvari, nešto od toga sam i prihvatala, a desilo mi se sve što nisam htela. Tako sam govorila da neću oženjenog, ali desio se i taj oženjeni koji je bio stariji od mene. Znala sam da je u braku kada sam ga upoznala i rekla sam: 'Molim Vas, razvedite se, pa mi se javite'. Život nam donosi razne situacije i baš on zauzet me je očarao, jako se trudio oko mene i razvela sam taj brak. Sada mi je žao što sam to uradila, jer je on meni mnogo toga pružio, a ja njemu zauzvrat ništa", iskreno je priznala voditeljka, koja je naglasila da je tokom života volela nekoliko puta.

"Bilo je mnogo ljubavi i ceo moj život je zapravo potraga za ljubavlju. Neko voli jednom ili dvaput, a ja sam volela više puta. Sigurno je bilo deset velikih ljubavi za tu prvu selekciju. Može da se voli više puta ili onoliko puta koliko otvoriš svoju dušu i srce da voliš i budeš voljen", objasnila je Mančićeva i dodala šta joj je bilo važno kod partnera s kojima je bila.

"Nikada nisam imala tip muškarca, nisu oni bili preterano zgodni, ali svaki je imao neku svoju intrigu. To je važno u ljubavi, da te neko zaintrigira", poručila je Suzana, koja je do sada napisala dva autobiografska romana.

"Knjige sam pisala zbog besposlice. Nekoliko godina nisam ništa radila, a na to nisam navikla. Inspirisali su me izdavači koji su me terali da objavim detalje iz svog života. Sela sam i pisala, jer sam imala vremena, i za dve godine rodile su se dve knjige", ispričala je.

Sa grčkim biznismenom Simeonom Ocomokosom se posle 18 godina zabavljanja venčala u julu 2018. godine. Svadbu su upriličili u Grčkoj, a pozvali su najuži krug porodice i prijatelja.