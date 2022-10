IMA FIRME PO NJEMAČKOJ I PRŠTI OD SILIKONA I LUKSUZA: Soraja napravila haos - "Ljudi, šta joj je ovo na licu?!"

Starleta Soraja Vučelić u centru pažnje, ali ne zbog silikona

Starleta Soraja Vučelić svakodnevno na društvenim mrežama objavljuje slike i snimke na kojima se hvali luksuzom u kojem uživa, a nedano je otkrila i odakle joj pare za sve te skupocijene tašne i luksuzne destinacije.

Soraja od zabrane ulaska u Srbiju živi na relaciji Dizeldorf - Moskva. "U Njemačkoj imam firme, u Moskvi više uživam, ali volim i naša mjesta. Nisam sad nešto tip koji voli da izlazi, više ručak, večera, putovanja sa prijateljima. Ja sam vječiti avanturista. I kad sam živjela u Beogradu, ne znam da li sam 10 dana bila na istom mjestu, to ću da radim do kraja života. Volim Srbiju, to mi je najljepši period života. Najviše mi nedostaje to da okupim brojno društvo, veći dio društva mi je u Srbiji, to mi nedostaje. Ne volim nova prijateljstva, gajim ih godinama, sa kim se družim, kome vjerujem... Nisam za nova poznanstva", istakla je Soraja nedavno za "Premijeru vikend specijal"

Tom prilikom je pokazala i kako izgleda "uživo", ali sva pažnja njenih pratilaca na društvenim mrežama usmjerena je ka Instagram fotkama na kojima nerijetko pokazuje svoje silikonske obline. U poslednjoj je pokazala svilenu haljinu, dubokog dekoltea iz kojeg samo što ne ispadnu gole grudi, ali niko u ovom postu nije komentarisao tijelo, već samo lice.

"Ljudi moji, šta joj je ovo sa obrvama", glasilo je pitanje jednog pratioca, na koje su se nadovezali i ostali. Pogledajte o čemu pričaju:

Pogledajte i ostale fotografije Soraje Vučelić sa Instagrama:

