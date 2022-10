SLAVNI VODITELJ ZLOSTAVLJAO OSOBLJE RESTORANA! Skandal u Njujorku, vlasnik mu ZABRANIO ulaz - evo šta se desilo

Džejms Korden ispričao je šta se desilo te večeri i kako se završio incident u restoranu.

Voditelju Džejmsu Kordenu je vlasnik jednog restorana u Njujorku zbog njegovog ponašanja zabranio ulazak u ovaj objekat, a to se desilo prošle nedelje. Vlasniku se potom izvinio zbog svega, a sada je odlučio da javnosti objasni šta se tačno dogodilo i prizna svoju grešku.

"Prošle nedelje su se pojavile priče da mi je zabranjen ulazak u restoran. Tada sam razmišljao da li da se tim povodom oglasim na Tviteru ili Instagramu...", rekao je Džejms Korden u svojoj emisiji "The Late Late Show", pa dodao da se vodio stavom: "Ostani smiren i nastavi dalje. Nikada se ne žali i nikad ne objašnjavaj". Isto tako, smatra da svako treba preuzeti odgovornost kada pogreši.

Rekao je da je večerao u jednom od svojih omiljenih njujorških restorana, gde je njegova supruga Džulija dobila hranu na koju je alergična, i to nakon što je, kako tvrdi, osoblju objasnila na šta je tačno alergična.

"U afektu sam dao sarkastičan, nepristojan komentar o tome da je najbolje da ja skuvam jelo. To je komentar zbog kojeg duboko žalim. Shvatam da je teško biti ugostitelj. Godinama sam radio u smenama u restoranima, cenim svakoga ko radi taj posao. Hodao sam okolo misleći da nisam učinio ništa loše. Ali istina je da sam dao nepristojan komentar i to je bilo pogrešno. Bio je to nepotreban komentar. Bilo je neljubazno. Kao što sam rekao vlasniku restorana, nikoga nisam hteo da uznemirim, a ako jesam, nije mi bila namera", poručio je voditelj u emisiji.

Vlasnik restorana otkrio je da ga je Korden pozvao i izvinio mu se, te je zbog toga povukao svoju odlukuda se voditelju trajno zabrani ulazak u restoran.

"Svako ko je dovoljno jak da se izvini nekome poput mene (i mom osoblju) ne zaslužuje da mu se zabrani ulazak bilo gde. Osećam se čudno oko situacije s Džejmsom Kordenom. S jedne strane, definitivno je zlostavljao moje radnike, a s druge strane mi ga je trenutno jako žao", napisao je na Instagramu.