VLASNIK RESTORANA HOĆE DA ODOBRI VODITELJU ULAZ, ALI POD JEDNIM USLOVOM: Ako to uradi, može 10 GODINA besplatno da jede!

Voditelju Džejmsu Kordenu zabranjen je ulaz u restoran u koji je odlazio 25 godina, a njegov vlasnik spreman je da popusti.

Izvor: Shutterstock/Kathy Hutchins

Popularni voditelj Džejms Korden izbačen je iz restorana zbog lošeg i agresivnog ponašanja prema osoblju. Kit Mekneli, vlasnik restorana "Baltazar" u Njujorku, voditelja je nazvao "najnasilnijom mušterijom", jer se jako loše ponašao prema zaposlenima u restoranu.

U objavi na Instagramu, vlasnik je naveo nekoliko neprijatnih situacija koje je Korden izazvao u njegovom restoranu, a sada je spreman da povuče potez. Naravno, ne tek tako. Kit Mekneli obećao je besplatne obroke u narednih deset godina, ukoliko voditelj i komičar planira da se izvini zaposlenim konobarima.

"Ako vrhunski talentovani glumac želi da povrati poštovanje koje je imao od svih svojih obožavatelja prije ovog incidenta, onda bi trebalo barem da prizna da je pogriješio. Ako ode korak dalje i izvini se dvojici konobara koje je uvrijedio, pustiću ga da jede besplatno u 'Baltazaru' narednih deset godina", napisao je vlasnik na Instagramu .

Ovo je usledilo nakon što se vlasniku nisu dopale izjave koje je Korden dao. Voditelj je rekao su tvrdnje da je maltretirao zaposlene "glupe" i da "nisu vrijedne pažnje".

Izvor: Shutterstock/Fred Duval

"Nisam učinio ništa loše, ni na kom nivou. Pa zašto bih ovo otkazao? Bio sam tamo. Razumijem. Osjećam se opušteno oko cijele situacije jer mislim da je to tako blesavo", rekao je, a vlasnik restorana mu je brzo uzvratio odgovorom: "Šta god Korden mislio, njegov stav je bio jasan: on to nije učinio. Iako nisam svjedočio incidentu, mnogo zaposlenih mog restorana jeste. Laganjem nisu imali šta da dobiju. Korden jeste", napisao je.

Podsjetimo, popularni voditelj i komičar već je provocirao javnost svojim postupcima. Samo neki od primera su dranje u avionu da se djete utiša i kada je sa producentom emisije otišao na sastanak scenarista i tražio da im se smanje plate.