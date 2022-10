OTKRIVENA NAJVEĆA TAJNA ESTRADE: BRENA BILA LJUBOMORNA NA NEDU UKRADEN! Bile zvijezde Jugoslavije, a Popović ih POSVAĐAO

Neda Ukraden i Lepa Brena nekada nisu bile u dobrim odnosima zbog Saše Popovića.

Neda Ukraden i Lepa Brena važe za dvije najpopularnije pjevačice bivše Jugoslavije, a njihov odnos je uvijek intrigirao javnost. Iako nekada nisu bile u dobrim odnosima, danas su koleginice koje se poštuju i cijene, a uzrok njihove nekadašnje svađe bio je Saša Popović, o kojem Neda piše i u svojoj novoj knjizi "Zora je svanula".

"Nije tajna da su Neda Ukraden i Saša Popović krajem osamdesetih bili u strasnoj ljubavnoj vezi. Oni koji ih pamte iz tog perioda znaju da su se mnogo voljeli, a koliko su cijenili jedno drugo, svjedoči činjenica što su i dan-danas prijatelji", ispričao je izvor. Kada je njihova veza bila u povoju, upravo zbog Nede su na Sašu bili besni kako članovi 'Slatkog greha', tako i Lepa Brena.

"Neda i Saša su bili spoj nespojivog i malo ko je u prvi mah mogao da podnese i shvati da su se zavoljeli, da se ne kriju i da s ponosom ističu da su zajedno. Popović je dugo osvajao Nedu, a ona se nije baš lako dala. Baš u tom periodu počele su trzavice u 'Slatkom grehu', opterećenost poslom, pa dok muškim članovima benda nije bilo jasno šta će on s Nedom, Lepa Brena je mislila da se druže i da su bliski kako bi Neda zauzela njeno mjesto u bendu, što je u njoj izazvalo bijes i ljubomoru. Nije vjerovala da Neda gaji emocije prema Saletu i da posredi nije ništa drugo. Na momente je toliko bila bijesna, da se i sama smijala na neslanu šalu 'Šta će biti ako ga sad i ova zajaši', iako je znala da to nije pohvalno ni za nju samu. Nepovjerenje prema Popoviću raslo je među njegovim kolegama i koleginicom sve dok im nije priznao da su on i Neda u ljubavnom odnosu i da ona zapravo želi njega, a ne mesto Lepe Brene", tvrdi izvor, a ovu tajnu otkrila je i sama Neda Ukraden u svojoj autobiografiji "Zora je svanula", koju je tek predstavila. U jednom dijelu romana, u kojem Neda piše o svojoj ljubavi sa Sašom Popovićem, dotakla se i Brenine ljubomore.

"I taman dok sam pakovala kofere u Lepetanima i spremala se za Beograd, telefon je zazvonio i začula sam njegov glas. 'Alo, Neki, gdje si, bre? Svi pitaju za tebe. Ovde u bendu je prava frka, ne znaju šta se događa, šta je istina'", zbog čega je pevačica pobjesnila.

Godine su prošle i nesuglasice su se prirodnim putem riješile, a Neda Ukraden i Lepa Brena danas imaju odnos kakav su imale i prije Saše Popovića.