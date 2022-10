KAKO JE BRENA DOBILA NADIMAK! Dva muškarca su kriva za sve, a ono što joj je Minimaks rekao nije joj se svidjelo!

Lepa Brena jedna je od najvećih zvijezdi na Balkanu, a malo kome je poznato kako je dobila nadimak po kom je danas svi znaju.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Uspješnu karijeru koja traje više od četiri decenije Fahreta Jahić izgradila je pod nadimkom Lepa Brena koji je dobila davne 1975. godine, još u srednjoškolskim danima, a za sve je "kriv" njen košarkaški trener. Brena koja je nedavno predstavila svoju novu kolekciju čarapa koje skrivaju celulit, ali i otkrila cijenu, jednom prilikom se prisjetila kako je došlo do njenog nadimka, kao i kako je pokojni Minimaks učestvovao u tome.

"U tom periodu počela sam aktivno da treniram košarku. Na košarkaškom terenu je i nastao moj današnji nadimak Brena. Nadimak mi je dao moj tadašnji košarkaški trener, Vlada Bajer. Treneru je bilo komplikovano da me doziva: 'Fahreta, Fahreta!' Igrala sam centra ili beka. Moje koleginice bile su Mila, Kata... Sve neka kratka imena. I kaže on meni: 'Ja ću tebe zvati Brena'. Ja kažem: 'Ko je ta Brena?!' Kao prvo, glupo ime! Mislim, od svih imena koja su mogla biti ljepša", govorila je Brena u svom dokumenarnom filmu "Lepa Brena - godine Slatkog grijeha", pa pojasnila:

"U Bosni, to je bio sinonim za lijepu djevojku. Uvijek sam voljela da se ističem, da se izborim za svoje mjesto pod suncem. Ma, bila sam kao šilo! Zato sam se i našla pod košem, s loptom u rukama. Tu je došao do izražaja i moj smisao za realnost. Shvatila sam da nisam dovoljno talentovana za košarku i da će uvijek biti boljih od mene, koje neću dostići. Kada me je kasnije Saša Popović pitao imam li neki nadimak, sjetila sam se tog događaja, i tako postala - Brena. Tokom gimnazijskih dana počela sam da pjevam po zabavama. Konačno sam shvatila da je scena moj teren".

Pokojni Milovan Ilić Minimaks je 1981. godine ispred Brena dodao i Lepa, pa je tako nastao nadimak Lepa Brena. Međutim, tada se to pjevačici nije dopalo. Nije mogla ni da nasluti kakvu će joj popularnost baš taj nadimak donijeti.

"Nisam voljela to Lepa jer nisam mislila da sam lijepa na taj način", otkrila je ona.