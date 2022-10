ZVEZDAN SLAVNIĆ SAOPŠTIO SVOJU ODLUKU I ŠOKIRAO SVE! Ustao usred emisije i rekao šta ima

Zvezdan Slavnić je odlučio da se do kraja Zadruge ponaša drugačije, a evo šta je svima saopštio.

Zvezdan Slavnić, učesnik Zadruge i sin slavnog košarkaša Zorana Moke Slavnića, šokirao je gledaoce i cimere odlukom koju je donio, a koju je javno saopštio usred emisije "Gledanje snimaka". Zvezdana je izrevoltiralo to što ga od početka rijalitija spajaju s Majom Marinković, iako uvijek ponavlja da obožava svoju nevjenčanu suprugu koja ga čeka kod kuće i koju ni u ludilu neće prevariti.

"Samo da me saslušate još jednom, ja bih da ponovim... Žao mi je, nemam ništa protiv vas, drago mi je mnogo. Rekao sam da neću da pričam sa vama, do kraja rijalitija neću imati komunikaciju ni sa jednom ženom ovdje, osim sa Marinom, Zoricom i Valentinom, koja je mjesec dana mlađa od moje ćerke. Pa ako neko i tu vidi nešto, onda... To je moja odluka. Kad ja budem bio sa sobom OK i budem htio da nastavim da pričam, a vi ne želite, ja ću to shvatiti. Nije do vas", poručio je Zvezdan.

Jelena Golubović se odmah osjetila prozvanom, pa ga je upitala da li to znači da će na njegov rođendan biti pozvani samo muškarci, na šta joj je Zvezdan odgovorio da to nije istina.

"Sve djevojke su pozvane na rođendan, javiću se normalno, ali neću pričati", rekao joj je, a ostali su bili iznenađeni njegovim stavom.

