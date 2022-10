NISAM IMAO HLEBA DA JEDEM: Jednu ulogu morao da prihvati, 19 puta ošamario kolegu, ZASPAO na predstavi, a ovoga se SRAMI

Irfan Mensur otkrio je zanimljive detalje sa snimanja tokom svoje bogate glumačke karijere, a bilo je tu svega pomalo.

Glumac Irfan Mensur prisjetio se pojedinih zanimljivosti sa snimanja tokom svoje uspiješne karijere, ali je otkrio i onu težu stranu glumačkog posla, kada je prihvatao uloge dok je bio na rubu egzistencije. Jedna od zanimljivih situacija desila se u filmu "Nebeska udica", kada je tokom snimanja jedne scene čak 19 puta ošamario Nikolu Đurička, koji mu je u ovom ostvarenju igrao sina.

"Pokojni Ljubiša Samardžić, koji je režirao taj film, zahtjevao je nešto. Nisam znao tačno šta. U jednoj sceni je trebalo Nikoli da opalim šamar. Posle prvog udarca Ljubiša je rekao da nije dobro i da moramo da ponovimo. I Ljubiša kaže nije dobro, mora ponovo. Tu scenu smo ponovili 18-19 puta i ja sam stvarno Đuričku udario 18-19 pravih šamara", prisjetio se Irfan Mensur.

"Poslednji put kada sam ga ošamario Ljubiša je rekao: 'E, sada je dobro', a uradio sam isto što i prethodnih 18 puta. Onda sam svhatio da je sve to bio mali šou za jednu vrlo važnu osobu koja je stajala iza kamere pored njega. O kojoj osobi se radi, ne mogu da vam otkrijem", otkrio je glumac i rekao da da bi ulogu Japanaca iz filma "Tesna koža" koja mu je obežilježila karijeru ponovo prihvatio da može da vrati vrijeme.

"Normalno da bih je opet prihvatio, jer tada nisam imao 'leba da jedem. Naravno, ne samo zbog toga, nego i zbog dragih ljudi sa kojima sam u tom filmu igrao. Pobjegao sam posle prvog dijela tog serijala, jer sam shvatio da želim drugu vrstu karijere i da se posvetim pozorištu i drugoj vrsti filmova", priznaje sada, otkrio je još jednu zanimljivost - da se uspavao tokom izvođenja predstave "Dibuk".

"Desilo mi se da sam se uspavao na sceni tokom izvođenja jedne predstave. Nisam bio pod dejstvom bilo kakvih opijata, tu mislim i na drogu, alkohol, nisam bio ni umoran. Mislim da sam jedini glumac koji je zaspao tokom izvođenja jedne predstave", otkrio je Irfan, koji pamti i svoje najgore pijanstvo.

"Pijanstvo koje pamtim dogodilo se dok sam bio na studijama FDU. To je bilo u poznatom Kolarcu, jer su tada prostorije FDU-a bile u toj zgradi. Toliko sam se napio da sam zaspao na stolu. Glava je bila na stolu, a dugačka kosa koju sam tada nosio bila je u nekom sosu. Probudili su me, odveli na Akademiju i gurnuli pod tuš kako bih došao sebi. Strašno me je bilo sramota. Ne divim se pijanim ljudima, jer je to ponižavanje samog sebe jer ne kontrolišete svoju misao, pokret i ponašanje. Kao da ste napola čovjek", objasnio je glumac.